新內閣名單曝！環境部2現任政次留任 環團盼盡快完成碳費制度

準總統賴清德及準行政院長卓榮泰自4月10日起，陸續公布6波新內閣人事，新內閣成員今進一步曝光，公布15個部會政務次長名單，其中環境部政務次長由現任的政務次長葉俊宏、施文真留任。環團正面看待，認為對有助持續推動氣候業務，但也提醒留任不代表作法持續保守不精進，除盼盡快完成碳費制度，也須更強化業務推動的態度及作法。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，現任部長薛富盛上任後就邀請施文真擔任次長一職，並針對氣候法規、碳定價、碳交易等，持續與各界溝通，因此環團對於施文真相當熟悉，正面看待施文真留任，認為其留下對於氣候相關議題的推動有幫助。

但趙家緯也說，自去年在環境部升格及推動各項環境議題過程中，發現環境部在傳統環保業務，包含環評、廢棄物管理等仍須強化作法，才能符合外界對於環境部的期待；雖然現任次長均留任，但對於環境業務上的推動，包含開放資料等也應延續到其他環境業務上，希望留任不是保留保守作法，而要持續強化、精進。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，葉俊宏過去曾任環保署多處職位，環保行政資料完整；現正推動碳費制度，期待主責的施文真能盡快將其完成。目前環境部預告的碳費3子法草案不盡完善，甚至諸多地方有爭議，另碳匯方法學也有許多異議之處，盼留任的2位次長能發揮所長，除協助新任部長彭啟明盡快上軌道，也能完善碳費制度、解決碳權爭議。