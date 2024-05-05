影／蔡英文到台南贈匾 強調：只要團結關關難過會關關過

總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，肯定長期來致力公益慈善，弘揚道德、教化人心所帶來的力量。她強調8年來台灣的GDP成長40%，未來會成長更快，會有更多資源照顧人民，也期許新團隊，可做得更好的部分繼續努力。

蔡英文說，自己快畢業了，因此再來台灣首廟天壇，之前2016年8月有來過，這次再來是有始有終；她說，過去多次選舉，民進黨都在台南拿全國最高票，因此，她到他縣市時，也勉勵要加油，能贏過台南。

蔡英文表示，過去有許多挑戰與困難，但都能關關難過關關過，感謝神明庇佑；並指準總統賴清德是台南人培養出來的總統，而蕭美琴也是，因此下次執政，台南市重要的地方，自己也百分百確信，台南人會相挺，未來會更好。