影／蔡英文到台南贈匾 強調：只要團結關關難過會關關過
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，肯定長期來致力公益慈善，弘揚道德、教化人心所帶來的力量。她強調8年來台灣的GDP成長40%，未來會成長更快，會有更多資源照顧人民，也期許新團隊，可做得更好的部分繼續努力。
蔡英文說，自己快畢業了，因此再來台灣首廟天壇，之前2016年8月有來過，這次再來是有始有終；她說，過去多次選舉，民進黨都在台南拿全國最高票，因此，她到他縣市時，也勉勵要加油，能贏過台南。
蔡英文表示，過去有許多挑戰與困難，但都能關關難過關關過，感謝神明庇佑；並指準總統賴清德是台南人培養出來的總統，而蕭美琴也是，因此下次執政，台南市重要的地方，自己也百分百確信，台南人會相挺，未來會更好。
蔡總統指出，8年來不論在國防經濟等方面都有很大進步，除了國機國造、潛艇建造，GDP也成長了40%，未來國力成長會更快，讓國家有更多資源照顧人民。她並說，8年來長照做得很接近人民的心頭，而托嬰政策、教育也都全力投入，除讓孩子獲得更多照顧，也教得更好；希望未來可做得更好的部分，下屆執政團隊能持續努力，做得更好。未來挑戰會更多，但執政團隊有經驗，且獲得支持，而支持者也展現團結，因此，未來面對挑戰，只要團結，就能關關難過關關過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言