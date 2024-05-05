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影／蔡英文到台南贈匾 強調：只要團結關關難過會關關過

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，肯定長期來致力公益慈善，弘揚道德、教化人心所帶來的力量。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，肯定長期來致力公益慈善，弘揚道德、教化人心所帶來的力量。記者鄭惠仁／攝影

總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，肯定長期來致力公益慈善，弘揚道德、教化人心所帶來的力量。她強調8年來台灣的GDP成長40%，未來會成長更快，會有更多資源照顧人民，也期許新團隊，可做得更好的部分繼續努力。

蔡英文說，自己快畢業了，因此再來台灣首廟天壇，之前2016年8月有來過，這次再來是有始有終；她說，過去多次選舉，民進黨都在台南拿全國最高票，因此，她到他縣市時，也勉勵要加油，能贏過台南。

蔡英文表示，過去有許多挑戰與困難，但都能關關難過關關過，感謝神明庇佑；並指準總統賴清德是台南人培養出來的總統，而蕭美琴也是，因此下次執政，台南市重要的地方，自己也百分百確信，台南人會相挺，未來會更好。

蔡總統指出，8年來不論在國防經濟等方面都有很大進步，除了國機國造、潛艇建造，GDP也成長了40%，未來國力成長會更快，讓國家有更多資源照顧人民。她並說，8年來長照做得很接近人民的心頭，而托嬰政策、教育也都全力投入，除讓孩子獲得更多照顧，也教得更好；希望未來可做得更好的部分，下屆執政團隊能持續努力，做得更好。未來挑戰會更多，但執政團隊有經驗，且獲得支持，而支持者也展現團結，因此，未來面對挑戰，只要團結，就能關關難過關關過。

總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，肯定長期來致力公益慈善，弘揚道德、教化人心所帶來的力量。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，肯定長期來致力公益慈善，弘揚道德、教化人心所帶來的力量。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，肯定長期來致力公益慈善，弘揚道德、教化人心所帶來的力量。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，肯定長期來致力公益慈善，弘揚道德、教化人心所帶來的力量。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，她強調8年來台灣的GDP成長40%，未來會成長更快，會有更多資源照顧人民，也期許新團隊，可做得更好的部分繼續努力。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，她強調8年來台灣的GDP成長40%，未來會成長更快，會有更多資源照顧人民，也期許新團隊，可做得更好的部分繼續努力。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，並與來賓合照留念。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文卸任前，今到台南市台灣首廟天壇贈匾「道弘德化」，並與來賓合照留念。記者鄭惠仁／攝影

台南 團隊 蔡英文

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