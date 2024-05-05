母親節活動拚場黃國昌？ 蘇巧慧：認真對市民不分黨派

母親節即將到來，民進黨立委蘇巧慧及民眾黨立委黃國昌今剛好分別在樹林及蘆洲出席活動發康乃馨，兩人都是市長熱門人選，是否「拚場」。她表示，活動是平時就在辦，大家想要一起關心新北都是好事，這不分黨派；至於有關兼主委又可能參選市長，她會力拚議會過半，市長人選也配合黨中央指派，團結大家贏回人民信任。

蘇巧慧今出席「牽阿母ㄟ手－樹林區慶祝母親節感恩音樂會」，在樹林文林國小演藝廳發送康乃馨，向母親們獻上誠摯祝福，並與民眾握手問候，支持者也熱情回應，現場人潮滿滿、氣氛熱絡。不過由於近期新北市長選舉話題火熱，他也於媒體聯訪時特別說明。

蘇巧慧表示，母親節一向是地方大事，所以每年這個時節都會和地方社團里長議員舉辦活動，她義不容辭幫大家找資源，今年是連續第二年在母親節前受到樹林最知名的薩克斯風樂團邀請；她也一起和地方所有的母親們聽音樂會，親自發送康乃馨，感謝母親們對家庭的貢獻。

外界好奇，蘇巧慧長期經營「水獺媽媽」Podcaster，什麼時候也要成為新北的大家長？今天辦母親節活動又是否與黃國昌拚場？蘇回應，自己水獺媽媽是當初幫女兒講故事，如今到哪都有孩童跟她相認；至於母親節活動不是今年才有，每年都跟里長及民眾一起辦，且規模越來越大；若有人願意認真對待新北市民，認真想要一起來解決新北的事務，都是好事，這不分黨派。