新內閣政次名單公布 張廖萬堅、葉丙成、林靜儀入列

民進黨今天公布新內閣政務次長人選，包括教育部政務次長由前立委張廖萬堅與國立台灣大學電機工程學系教授葉丙成出任；衛生福利部政務次長由前立法委員林靜儀接掌。行政院副發言人則由前民進黨發言人謝子涵出任。

總統當選人賴清德及內定行政院長卓榮泰已陸續公布6波新閣人事，民進黨今天透過新聞稿，公布各部會政務次長人選。

行政院副發言人將由謝子涵出任，她過去曾任國會創新政策幕僚、民進黨發言人、民進黨青年發展部副主任等職位，也曾赴日學習「地方創生戰略」。

內政部政務次長部分，將由災防專家、銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元與國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授董建宏出任。馬士元曾任行政院農業委員會簡任專委、內政部簡任專委，專長為災害管理體系與政策、災害防救與緊急應變。董建宏過去曾任高雄市政府新聞局局長，跟隨市長陳其邁團隊度過疫情考驗，表現優異。

教育部政務次長部分，由前立委張廖萬堅與國立台灣大學電機工程學系教授葉丙成出任。張廖萬堅從擔任台中市議員到立委，都相當關注教育議題，2任立委任期皆待在教育委員會。葉丙成目前任教於台灣大學電機工程學系，同時也是線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾創辦人，自2013年便積極投入「翻轉教學」。

交通部政務次長方面，將由現任政務次長陳彥伯留任，另一位政次則由前鐵道局長伍勝園出任。伍勝園過去從鐵路改建基層做起，對於鐵路工程、系統整合有30多年的經驗。

農業部政務次長，由前農糧署長胡忠一與高雄區漁會總幹事黃昭欽出任。胡忠一曾在台灣省政府農林廳任職，在農委會和農業部時期擔任過農糧署長。至於黃昭欽任內經歷前鎮漁港首次大規模整建，是前鎮漁港產業轉型、永續發展的重要推手之一。

衛生福利部政務次長由前立委林靜儀以及現任公務人員保障暨培訓委員會政務副主任委員呂建德出任。林靜儀具備婦產科醫師背景，曾任民進黨婦女部、國際部主任等職務，也相當關注醫療人員職場權益相關問題。呂建德曾任台中市政府社會局局長、行政院社會福利推動委員會委員等職務，具備全民健康保險、政治經濟學、社會福利等專業。

國家科學及技術委員會政務副主委由國立台灣大學D-School 院長陳炳宇、國家實驗研究院院長林法正出任。陳炳宇具備電腦圖學、人機互動、影像處理、多媒體系統專業，亦曾開設創意創業等相關課程。林法正具備電機控制、非線性控制、智慧型控制、電力電子、再生能源、智慧電網等相關專業，研究成果豐碩。

公共工程委員會政務副主委由財團法人法律扶助基金會秘書長陳為祥、屏東縣城鄉發展處處長李怡德出任。陳為祥為律師背景，長期關注台灣的人權議題，包括原住民案件、國家賠償事件。李怡徳曾任高雄市政府都發局主任秘書及局長、高雄市政府經濟發展局局長，致力於社區規劃。

國家發展委員會政務副主委由國立台灣大學生物產業傳播暨發展學系專任教授彭立沛出任，彭立沛具備社區營造、區域規劃、多元權益關係人參與、網絡治理、文化景觀保存、文化生態系服務等專業，對社區營造與區域規劃、區域發展理論、文化景觀研究有相當研究成果。

金融監督管理委員會政務副主委由現任台北大學法律系教授陳彥良出任，陳彥良目前也是第一金控的獨立董事，具備證券交易法、銀行法、公司法、企業併購法、金融法等相關專業。