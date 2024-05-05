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陳永康忙於發布國家戰略法無法參加太平島視察

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國民黨立委陳永康。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳永康。圖／聯合報系資料照片

立法院副院長江啟臣與外交國防委員會召委馬文君領銜，有21位立委報名5月16日前往南沙太平島視察，國民黨立委陳永康未報名。陳永康發表聲明說，絕對支持國民黨立法院黨團立場，但因中央黨部將在那個星期發布「國家安全戰略法」，身為智庫國防事務召集人，總負其責，無法參加視察行程。

由於出身海軍司令的陳永康沒有參加視察太平島行程，遭到民進黨立委調侃國民黨還是有良知之士，不願為此行程背書。陳永康隨即發表聲明，他表示，他在軍職期間，為維護中華民國南海主權，曾親自策畫與執行太平島防衛計畫，數次登島視察相關防務。卸任公職後，亦曾親赴荷蘭海牙，瞭解國際仲裁實際運作。後續他仍將以國際法為依歸前提，持續關注，要求政府維護國家主權。

陳永康研擬的國家安全戰略法，已在4月26日舉行公聽會。5月3日，國民黨主席朱立倫發布，由智庫研擬的三十項施政建言，其中包括國家安全戰略法。陳永康方面說明，發布會需配合朱立倫時間，5月16日是預計選項之一。

登記參加太平島視察的立委，包括國民黨立委江啟臣、馬文君、徐巧芯、黃仁、賴士葆、林思銘、王鴻薇、羅智強、蘇清泉、林沛祥、邱鎮軍、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、羅廷瑋。民眾黨立委林憶君、林國成、陳昭姿。

國民黨 太平島

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