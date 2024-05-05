藍餐會邀俄羅斯遭歐抵制 朱立倫：會妥適處理
國民黨上月23日晚間舉辦一場交誼晚宴，廣邀各國駐台人員參加，但同時也邀俄羅斯與會，歐美各國駐台人員確認國民黨已邀請俄羅斯後，串連展開抵制，被質疑邀訪的做法有失專業與瑕疵。國民黨主席朱立倫今天表示，歐盟國家對俄羅斯的意見，國民黨表示尊重，會妥適處理。
朱立倫今上午出席2024歐洲節活動前受訪表示，國民黨和跟所有好朋友，不管是在台灣辦事處、代表處、或大使館，都保持長期密切的聯繫，每個月都有一些活動來邀請大家餐敘，過去也都非常的成功，大家也知道國民黨過去擔任過、長期是執政黨，是非常負責任的在野黨，也跟中華民國每一個國民一樣都做好外交的工作。
朱立倫說，最近這一次的活動，是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重，畢竟中華民國永遠是堅持民主自由，也是站在所有民主陣營的一份子，國民黨表達對烏克蘭的的支持，已在中常會獲得大家一致的意見通過，國民黨尊重，也會妥適處理。長期國民黨與歐盟保持友善關係，大家可以看到不管是歐盟、各國的代表和他都是老朋友，也持續進行這些交誼的活動。
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