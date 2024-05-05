黃國昌新北辦活動拚場？蘇巧慧：應選始終如一的人

2026新北市長熱門人選、民進黨立委蘇巧慧與民眾黨立委黃國昌今天都參加新北母親節活動，拚場意味十足。蘇巧慧說，有人願意認真對待新北市民、解決新北事務，是好事，大家都會希望選個始終如一、標準一致的人。

對於蘇巧慧說新北市長人選應表裡如一，黃國昌說，他完全同意蘇巧慧所言，與其花在政治口水和人身攻擊，他希望蘇巧慧趕快跟民進黨政府喊話，例如蘆洲南北側的都市更新，新北市長侯友宜公開呼籲過好幾次，但目前仍在內政部卡關，趕快要求中央政府負起責任，新北市民才真正樂見。

蘇巧慧今天出席在新北市樹林慶祝母親節感恩音樂會，無獨有偶，黃國昌同樣也出席新北市蘆洲的母親節活動。

蘇巧慧說，母親節活動是她當選立委以後，每年與地方議員、鄉親社團舉辦的好活動，不是只有今年才有，如果有人認真面對新北市民、認真面對新北事務，這是不分黨派的好事。

媒體詢問，黃國昌過去罵國民黨封殺，但現在在立法院跟國民黨聯手，蘇巧慧回應，凡做過的事情、走過的路，都會留下痕跡，大家會檢驗，不管是民代、地方首長、交朋友，大家都會希望選個始終如一、標準一致的人，這樣的人比較真誠。

蘇巧慧指出，上週看到立法院的投票現場很感慨，尤其在國安問題，民眾黨竟然提出異議，把國安法案退回程序委員會，這個做法讓人錯愕，民眾黨怎麼站在反對提升台灣國安的這方，不過，民進黨會想更多方法，繼續守護台灣。

民眾黨新北市黨部今天在蘆洲湧蓮寺舉行母親節活動，黃國昌、新北市議員陳世軒發送康乃馨肥皂花。

由於蘇巧慧及黃國昌都被外界點名可望參選2026新北市長，媒體詢問今天發送康乃馨是否拚場較勁。黃國昌表示，母親節前夕向全天下母親致謝，這是非常正面的活動，不需要太多政治聯想。