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藍委擬登太平島 綠委：可能釋放錯誤的訊息

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
太平島。圖／漁業署提供
太平島。圖／漁業署提供

立法院外交及國防委員會召委馬文君16日將帶隊考察太平島，不過國民黨立委、海軍備役二級上將陳永康未登記同行。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為，國民黨團內還是有良知之士，不願意為這樣的行程背書，並強調，國民黨此團登島可能釋放錯誤的訊息，讓台灣成為麻煩的製造者。

對於國民黨立委即將登上太平島，吳思瑤說，其本質與國民黨立法院黨團總召傅崐萁的赴中團是一樣的，都是要透過集體的行動來為中國助威，為自己的政府添亂。

她並批評說，這一團籲揪愈大團，人數來到20人，質疑國民黨以為登太平島是在揪旅遊觀光團嗎？不但由單一委員會的立委組成，連跨委員會的立委都爭相同行。她強調，台灣在南海緊張的國際情勢、在複雜的地緣政治中，都是和平的捍衛者，但是國民黨此團卻可能釋放錯誤的訊息，讓台灣成為麻煩的製造者。

至於國民黨立委陳永康未登記同行，吳思瑤認為說，國民黨團內還是有良知之士，也就是唯一一位具備國防專業的立委陳永康，他並沒有同行，拒絕為這樣的行程背書，可見有國防專業的人都清楚的認知到，登太平島並不是明智的行為，而且此時此刻更是時機不宜。

國民黨 太平島

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