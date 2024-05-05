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今天不咆哮 黃國昌化身「微笑國昌」深入蘆洲綠營票倉「尊侯打綠」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌今天到蘆洲湧蓮寺參拜並發送康乃馨肥皂花。記者葉德正／攝影
民眾黨立委黃國昌今天到蘆洲湧蓮寺參拜並發送康乃馨肥皂花。記者葉德正／攝影

民眾黨立委黃國昌今天不在國會咆哮，他化身「微笑國昌」到蘆洲湧蓮寺發送康乃馨肥皂花，吸引不少婆媽合影。蘆洲過去被視為深綠選區，但民眾黨2024總統大選在蘆洲拿下28.43％選票，是民眾黨總統候選人柯文哲在新北唯一勝過國民黨候選人侯友宜的選區。民眾黨新北市黨部主委陳世軒說，蘆洲確實開得不錯，希望能作為突破點，遍地開花。

黃國昌表示，下周就是母親節，今天很高興有機會和陳世軒一起來到蘆洲的信仰中心湧蓮寺發放香皂康乃馨，雖然只是簡單的小東西，希望能向全天下的媽媽們表達心意。民眾黨也將持續打拚，建設更好的台灣，讓下一代能繼續在這塊土地上「安居樂業」。

黃國昌受訪時也為蘆洲南北側開發案遭到中央卡關發聲，意有所指點名可能參選2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧要多為新北市民發聲，較勁意味濃厚。「安居樂業」是侯友宜的競選訴求，黃國昌發言暗藏「尊侯打綠」之意。

蘆洲是藍白都想突破的綠營重要據點，2022年侯友宜競選新北市長連任時，即成功挖牆角，邀請「三重幫」湧蓮寺主委陳宏昌擔任蘆洲區競選總部主委，當年蔡英文總統前往湧蓮寺輔選當時民進黨新北市長候選人林佳龍，陳宏昌還當面表明「2個月前已答應侯友宜，擔任蘆洲區的競總主委」。藍綠「拔樁」之爭，引發關注。

2024總統大選，侯友宜再度到蘆洲湧蓮寺參拜，當時因民進黨籍里長聯誼會長到場，再度引發拔樁風波，該名里長慘遭綠營同袍圍剿，證明蘆洲與湧蓮寺的關鍵戰略地位。不過，黃國昌今天到場，湧蓮寺主委陳宏昌卻未現身，由總幹事李嘉蓉陪同。

陳世軒表示，民眾黨在蘆洲確實開得不錯，希望作為立基點，並在全新北市包含三重、汐止、林口、板橋、淡水、中和、三峽、鶯歌、新莊共10個行政區，同步派員發放共5000朵康乃馨肥皂花，肥皂花兼顧民眾黨向來秉持的理性、務實、科學，讓康乃馨不只是裝飾，除了代表心意，也具有實用性。

陳世軒也說，今年大選，民眾黨在新北市總統票得票率26.46%，政黨票也從2020年的12.9%成長到26.24%，未來也將持續跟黃國昌合作，在新北各區加強跟地方的連結，在地深耕，展現民眾黨中央跟地方的最強戰力。

民眾黨立委黃國昌今天化身「微笑國昌」，到蘆洲湧蓮寺參拜並發送康乃馨肥皂花。記者葉德正／攝影
民眾黨立委黃國昌今天化身「微笑國昌」，到蘆洲湧蓮寺參拜並發送康乃馨肥皂花。記者葉德正／攝影

民眾黨 黃國昌

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