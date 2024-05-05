影／總統蔡英文卸任前夕台南參香 支持者告白：小英，嫁給我
520總統就職典禮即將來臨，現任總統蔡英文卸任前夕，今到台南廟宇參香祈福，一早第一站抵達府城六合境馬公廟，不少在地支持者到場相挺，民眾更拿著自製海報向蔡英文「吿白」，高喊「小英，我愛你，小英，嫁給我」，讓蔡英文相當驚喜。
六合境馬公廟在2022年曾獲總統蔡英文致贈墨寶《仁風澤溥》，彰顯馬公廟致力於文物保存及宗教優質化等多方面貢獻，而總統蔡英文今也在台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、南市議會議長邱莉莉等人陪同下，親自前往參香祈福、揭匾，隨後趕往普濟殿境和勝堂參拜。
總統蔡英文在卸任前夕到台南參香祈福，受到不少支持者熱情相挺，來自台南的劉姓小姐說，小英總統這8年來把青春奉獻給台灣人民，也象徵嫁給了台灣人民，很開心小英總統卸任前能來到台南，今天也與朋友自製海報，把心裡話喊給總統聽。
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