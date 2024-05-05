綠喊修法護國安 藍委酸去過大陸酒店者不可任公職

民進黨提案修法廢除國是論壇，並要求立委前往大陸及港澳要報備。國民黨立委許宇甄指出，民進黨再次排審自我限縮立法委員的法案，還無視憲法保障人民遷徒自由規定，如果民進黨真的那麼在乎國家安全，何不乾脆修法，要求「曾經去大陸和港澳地區且上酒店的人員，皆不得擔任公職」，這樣豈不更安全。

許宇甄指出，廢除國是論壇並無法節省開會時間，立法院第二屆提出要設置國是論壇讓立委可以評議時政的是謝長廷、許添財等人，為的就是避免其他委員在院會處理議案時，提出程序發言、會議詢問，導致會議遭受耽擱，因此才比照美國國會一分鐘演說方式，讓委員們可以在限定時間中進行國事評論。民進黨想要取消國是論壇，就是想要限制立委言論。國民黨立委並不會像民進黨立委將自己的質詢時間砍半，綠營立委不敢對當權者發聲批判是他們沒膽量，不該修議事規則限制其他聲音。

許宇甄認為，民進黨過去8年執政，行政、立法都握在手中，民進黨習慣讓立法院變成行政院立法局，本屆立法院三黨不過半，立法院長韓國瑜執掌立院事務，讓民進黨立委、行政院無法再像過去一樣為所欲為，想過什麼法案就過，想編特別預算就編。為了限制在野黨監督權，民進黨現在竟然要提案自我閹割立委職權，這些委員想當政治閹臣就自己當，別拖其他人下水。

許宇甄最後說，從民進黨總統當選人賴清德用立委選舉敗將張廖萬堅、林靜儀、黃世杰等人當次長就能知道，只要有戰功，行政部門任我行，位置任我挑，這對黨派和個人有利，卻對國家、社會、人民有害，民進黨立委們看著這狀況，必然有樣學樣，許多人只能再當4年立委，為了前途，為了官位，不惜自我扭曲、自我閹割，不外乎是認為只要敢拚，賴清德就會給餡餅。國民黨團不會慣著這些人，縱使傷痕累累、污泥滿身，也要馴服每一頭執政怪獸。