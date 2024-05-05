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徐巧芯指控台捷簽密約 外交部：有行文立院備查

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯日前槓上外交部長吳釗燮，今天再度發文指出，我國與捷克簽了一筆1000萬美元的援助烏克蘭專案基金，不過卻指定醫材供應商「捷克衛生科技院」（CHTI）來執行計畫，其中3、400百萬美金必須購買台灣器材，試問，政府又想讓那些廠商得標，吃到這塊肥肉？圖／徐巧芯提供
國民黨立委徐巧芯日前槓上外交部長吳釗燮，今天再度發文指出，我國與捷克簽了一筆1000萬美元的援助烏克蘭專案基金，不過卻指定醫材供應商「捷克衛生科技院」（CHTI）來執行計畫，其中3、400百萬美金必須購買台灣器材，試問，政府又想讓那些廠商得標，吃到這塊肥肉？圖／徐巧芯提供

針對國民黨立委徐巧芯指控「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係備忘錄」，是台捷雙方簽訂密約，並影射圖利「捷克衛生科技院」（CHTI），間接介入捷克當地政黨政治，外交部今表示強力譴責，強調該備忘錄依法行文立法院備查，一切依法辦理，認為有政治人物短視近利，一昧圖謀網路政治聲量，顛倒黑白，操弄是非。

外交部表示，台捷是理念相近國家，相互扶持，在烏克蘭遭受俄羅斯侵略時也決定共同合作援烏。雙方代表處在去年12月1日簽署了「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係瞭解備忘錄」。

外交部指出，依據該備忘錄，雙方議定在3年中合作協助烏國重建初級醫療照護能量；由捷克政府指定捷克衛生科技院擔任執行機構來執行援款，協助烏克蘭東部地區醫院重建受戰火影響的初級醫療照護能量，同時受雙方代表處的共同監督；該備忘錄中載明，我國捐款中，百分之三十至四十應用於向台灣製造商採購，以促進兩國醫材產業的商業合作。

外交部並指出，外交部在備忘錄簽署後，依據「條約締結法」規定行文立法院備查，一切依法辦理，也公開對外發布新聞稿，但卻被徐巧芯憑空捏造並誣指為密約，影射圖利私部門，其推理邏輯之荒謬令人匪夷所思，不負責任的無端指控與問政方式，更是令人無法接受。

外交部表示，對政治人物短視近利，一昧圖謀網路政治聲量，顛倒黑白，操弄是非，打擊前線外交人員士氣，更嚴重的是抹黑理念相同民主夥伴國家，破壞台灣國際形象的一系列造假虛構手段，予以強烈譴責。

外交部 捷克 烏克蘭

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