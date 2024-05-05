陳昭姿批沈伯洋違反三權分立 立委赴中納管毀憲亂政

民進黨立委沈伯洋提出民代赴中納管修法，遭到國民黨、民眾黨立委聯手退回程序委員會。民眾黨立委陳昭姿今天說，有關立委前往中港澳的申請，分別有民進黨立委沈伯洋、賴瑞隆的提案，如果通過沈伯洋提出的版本，立委既要監督行政權，又要被行政權審核出國權，這是違反三權分立，也落實民進黨最愛使用的「毀憲亂政」四個字。

沈伯洋等人近日提出「兩岸人民關係條例」修正草案，要求立委曾參與立法院秘密會議者，前往中國大陸需要申報，上周三度遭到在野黨封殺，民進黨立委擬發起接力提案反制，民進黨團總召柯建銘也示警，藍白合作迫害憲法、沒收國會、沒收民主，將是台灣民主化極大的挑戰與危機。

陳昭姿今天在臉書發文表示，有關立法委員前往中港澳的申請，「當你們不斷以汙衊羞辱言語批判後，還是請心平氣和地了解內情」，民進黨內部有賴瑞隆、沈伯洋提出的版本，前者主張曾經參加立法院秘密會議的立委，本人及其關係人在任何中或聘僱關係存續期間，前往中國及港澳地區應向立法院報備，並且在網站公開。

至於沈伯洋的版本則主張，台灣地區人民進入大陸地區應經申請，並取經過內政部會同國安局、法務部、陸委會及相關機關組成的審查會許可。

陳昭姿說明，民眾黨沒有阻擋賴瑞隆的版本，目前順利在司法及法制委員會審查當中，賴瑞隆主張向立法院報備，並且在網站公開，沈伯洋則要把職責為監督行政權的立委，其出國申請交付行政機關審查，立法委員既要監督行政權，又要被行政權審核出國權，這是違反三權分立，落實民進黨近日最愛使用的「毀憲亂政」四字。

陳昭姿強調，沒有一個法案草案的版本，可以做到面面俱到，這不是零和遊戲，因此不是毫無條件的支持，或者毫無條件的反對，而是介乎其中，就像現行的人工生殖法，只允許捐精捐卵、排除代孕，民眾黨當然支持前者，同時也希望納入後者，好的法案不會是填空題或是非題，多數都是申論題，絕對不是情緒題或顏色題。

陳昭姿說，立委赴中是要立法院自律，還是要交由被立法機關監督的行政機關做審查，民進黨內部應該先去溝通出一個共識，再來要求別人支持。

針對陳昭姿的指控，沈伯洋也在貼文下方留言，賴瑞隆的版本是立法委員行為法，自己的版本是兩岸人民關係條例，兩者完全不同，一個是內部行為法，一個是外部規範，「我認為我們並沒有不同」，同時拜託陳昭姿不要再被綁架，民眾黨團總召黃國昌的論述已經不只是有問題，而是完全在為虎作倀。