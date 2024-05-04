民進黨辦入黨簽名會 王義川：盼一起為台灣勇往直前

民進黨今天舉行入黨簽名會，由黨發言人吳崢、政策會執行長王義川擔任入黨簽名推薦人。王義川表示，成為黨員要非常支持民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的理念，他盼與新黨員一起為台灣勇往直前。

民進黨中央黨部今天舉行「Green Up，和台灣在一起」入黨簽名見面會，吳崢、王義川擔任入黨簽名推薦人，並由發言人戴瑋姍、卓冠廷擔任活動主持人，現場吸近千人到場相挺，活動現場除準備總統蔡英文、總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴的拍照背板，也備有偶像風小卡供新黨員抽選。

吳崢致表示，日前他與王義川直播時，上演主席賴清德亂入的「放送事故」，賴清德更要兩人較勁號召入黨人數，因此這次的活動讓他很緊張。吳崢說，與支持政黨不同，入黨的門檻很高，不僅要認同，還要將民進黨員與自身連結，看到現場這麼多人令振奮不已。

吳崢呼籲，新黨員入黨後，未來切勿以身試法，因為選舉前「Linbay好油」自導自演的事件，透過黨員身分在選舉中混淆視聽，他希望新黨員要當個守法的好公民。

王義川表示，今天的入黨活動，源自於組織部說要找「入黨代言人」，從網路調查，人氣以吳崢及王義川最受歡迎，因此他們成為今天的入黨活動推薦人。

王義川指出，參加政黨不同於單純支持政治人物，因為加入政黨是參與政治的門檻，有相對的權利及義務，內心要非常支持民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」的理念。王義川重申，如賴清德所言，面對台灣前進的道路上，即使在立法院三黨不過半的局面，依然要勇敢向前。