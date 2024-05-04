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林憶君籲建藥品政策、落實醫藥分業 紓解台灣醫療困境

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委林憶君。聯合報系資料照
民眾黨立委林憶君。聯合報系資料照

立法院衛環委員會日前審查「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，討論將健保現有總額制度，變成論量計酬、目標制，以紓緩目前醫療困境。民眾黨立委林憶君今天表示，建立正確藥品政策、落實醫藥分業，才能有效紓解醫療問題。

林憶君指出，政府架空健保法第39條明定指示用藥不與給付的規定，將指示藥納入給付範圍；台灣自開辦健保以來，違法給付指示藥物近30年，據統計，2022年健保仍給付800多項指示藥物，占健保給付藥物比例達27.3%；也就是說，健保給付的藥物中有超過四分之一的項目是「違法給付」，耗費約20億元的公帑。

林憶君認為，應該依據健保法第51條意旨，讓指示藥全面退出健保給付，回歸藥品市場機制，減少民眾大小病都要上大醫院看醫生的現象，把醫療資源留給重病、急診需用的人。

林憶君表示，中華民國藥師公會全聯會長年推動「自我照護」（Self-Care）、「小小病自我藥療」概念，鼓勵國人身體輕微不適時，可就近透過社區藥局藥師協助，評估是否需要就醫，或購買乙類成藥或指示藥物緩解症狀即可。

林憶君表示，健保署曾統計，只要每位國人減少一次就醫行為，一年估計可省下378億點，至少可為健保省下340億元；台灣每年的就醫次數平均是17次，經濟合作暨發展組織（OECD）先進國家平均就醫次數8次，相差甚多。

林憶君指出，不必要的就醫行為只會讓健保點值被稀釋，因此落實醫療分級、醫藥分業、推廣家庭藥制度、建立正確藥品政策，就顯得極為重要。

健保署 醫師

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