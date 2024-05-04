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民眾黨519千人集會算改革跳票帳 綠：不用刷存在感

中央社／ 台北4日電

總統當選人賴清德520就職，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與，邀請民眾黨主席柯文哲及黨公職到場，屆時將細數過去8年跳票的改革，向民進黨政府算帳。

民進黨政策會執行長王義川今天表示，他判斷民眾黨519集會要講的內容，其實都重複講過，這樣在冷氣房講就好，不用走來街頭刷存在感。

民眾黨副秘書長許甫今天受訪指出，因應520總統就職，民眾黨立法院黨團及中央黨部規劃，19日在北平東路舉辦封街集會，目前已借好路權，活動預計下午2時開始，擬號召上千人集會。

許甫強調，集會目的是要細數過去8年政府跳票的改革，向民進黨政府算帳，但因未來4年仍是民進黨執政，集會時將會表達改革訴求，而第一步就是憲政改革，包含廢考監、18歲公民權和行政院長任命須經立法院同意。

許甫透露，活動將邀請柯文哲、8位黨籍立委及全國的黨公職到場出席，屆時將搭舞台，讓黨公職與公民輪番發言，表達改革訴求。

民眾黨發言人吳怡萱提到，這次集會將以「啟動新台灣，打倒新黨國，以民眾作主」為訴求，屆時將喊出改革心聲，並要求賴清德及新政府回應。

對於民眾黨將在民進黨中央黨部前辦集會，王義川今天下午出席「Green Up！和台灣在一起」入黨簽名見面會受訪時回應，辦戶外集會要記得申請場地，但其實在民眾黨部舉辦就可，「因為要細數的話比較熱」，可能禁不起風吹日曬，建議民眾黨改一下地點。

民眾黨 民進黨 許甫

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