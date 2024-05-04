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綠質疑輔選妻徐巧芯涉賄促下台 中市府：劉彥澧已澄清

中央社／ 台中4日電
國民黨立委徐巧芯與丈夫台中市研考會主委劉彥澧。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯與丈夫台中市研考會主委劉彥澧。聯合報系資料照

民進黨台中市議員周永鴻等人今天質疑台中市研考會主委劉彥澧，在立委選舉期間輔選妻子國民黨立委徐巧芯疑涉賄，要求劉下台。市府則回應，劉彥澧皆已回應澄清，市府對此沒有回應評論。

周永鴻今天在臉書指出，劉彥澧112年立委選舉期間參與「賴打小組」成網軍打手，以及擔任理事長的協會輔選妻子徐巧芯時疑似涉賄等問題，已經不適任市府官員、應該下台。民進黨台中市黨部主委李天生、台中市議會黨團書記長張家銨和市議員江肇國也齊聲要求劉彥澧下台、市長盧秀燕出面表態。

周永鴻接著表示，劉彥澧109年12月22日接任「中華民國都市更新研究發展協會」理事長，111年底擔任台中市研考會主委後仍為理事長至今。但名嘴溫朗東4月30日爆料，此協會2023年9月24日立委選舉期間和徐巧芯一起在區民活動中心辦中秋活動發放禮品，有賄選嫌疑。

李天生指出，劉彥澧擔任市府官員卻成為網軍打手介入其他政黨初選，應該下台。雖然盧秀燕3日被媒體問到劉彥澧遭質疑為網軍時沒有回應，但市長只能躲得了一時，應該盡快表態。

江肇國認為，他上月在市議會質詢時就質疑中市研考會總統大選前密集做民調，是偷渡選情分析、操作「市長施政滿意度高」假象。劉彥澧身為市府官員不謹守行政中立反而以各樣手段介選，幫徐巧芯也幫盧秀燕。

對此，台中市政府表示，相關事務劉彥澧皆已回應澄清，且無新內容顯示指涉事項與台中市政相關，故並無回應評論。

周永鴻 國民黨 徐巧芯 民進黨 盧秀燕 賄選

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