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行動創新AI內閣策勵營 王貴蓮、林德訓低調亮相

中央社／ 台北4日電

內閣團隊成員今天出席「行動創新AI內閣新閣策勵營」，內定行政院副秘書長王貴蓮，以及外傳將出任行政院長辦公室主任的林德訓，也在會中亮相參與活動。

「行動創新AI內閣」策勵營今天在台北舉行，邀請新內閣成員參與，包括總統當選人賴清德、內定行政院長卓榮泰都到場致詞勉勵。

行政院副秘書長何佩珊將轉任新政府勞動部長，遺缺內定由民進黨資深國會幕僚、立法院民進黨團辦公室主任王貴蓮接任。王貴蓮今天出席活動，並由主持人、內定行政院發言人陳世凱介紹為未來的行政院副秘書長。

此外，競選期間擔任賴清德主席辦公室特助的前總統陳水扁總統辦公室主任林德訓，外傳將接任行政院長辦公室主任，他現身策勵營引起關注，但並未正面證實未來職務。

林德訓和外傳將擔任政務委員的前民進黨秘書長羅文嘉、可望出任國安會諮詢委員的前總統府副秘書長馬永成，都出身學運世代，畢業後進入陳水扁國會辦公室擔任助理，但林德訓長期隱身幕後，行事低調。

主任 內閣 行政院

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