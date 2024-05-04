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陳建仁：災難讓政府與民間合作 展現台灣韌性

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院長陳建仁參加亞太社會創新高峰會，與日本等12國家分享台灣社會創新經驗。圖／行政院提供
行政院長陳建仁參加亞太社會創新高峰會，與日本等12國家分享台灣社會創新經驗。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今天到南投參加「2024亞太社會創新高峰會」，陳建仁說，今年高峰會主題為「韌性亞洲」，從「經濟韌性」、「社會文化韌性」、「環境韌性」三大主軸進行討論，並向外傳遞台灣經驗，希望明年能在台灣舉辦「社會企業世界論壇」。

陳建仁說，921地震當時造成2400多人罹難，另有5萬1千多棟房屋全倒、5萬3千多棟房屋半倒，南投埔里在眾人團結合作之下，重建復原有成展現韌性，也讓台灣從災難中汲取經驗、不斷學習。

他表示，近年來台灣陸續歷經2016年台南震災、2018年花蓮震災，以及今年0403花蓮大地震等，救災現場，都可看見民間與政府共同合作的身影，讓台灣韌性不斷增強。而社會創新最重要的就是集結草根力量，眾人攜手合作，來保護自己的故鄉、社會、國家，為整個區域貢獻一己之力。

陳建仁說，台灣自2018年推動「社會創新行動方案」，政府與民間合作舉辦「亞太社會創新高峰會」，透過公私協力，共同激盪出社會問題的創新解方，每年皆會邀請至少10國、近百位講者，來台交流分享，吸引近3000人參與。

本屆主辦單位新故鄉文教基金會，多年來致力於921震後社區重建營造，並協助在地生態復育，與文化產業推廣，吸引人才返鄉發展，展現社會創新思維，將埔里打造為宜居城鎮，傳播正面的社會影響力。

陳建仁指出，今年邀請日本、菲律賓、馬來西亞與新加坡等12個國家，超過百位國內外講者，從「經濟韌性」、「社會文化韌性」、「環境韌性」三大主軸進行討論。同時，今年更首度邀請多元民間宗教團體代表，分享面對天災，宗教信仰是如何發揮安定人心，與故鄉再造的韌性力量。

他說，政府協助社會創新組織發展，也透過組團參與社會企業世界論壇，向海外傳遞台灣的社會創新經驗，期待明年有機會在台灣舉辦這項國際盛事。

行政院長陳建仁參加亞太社會創新高峰會，強調災難中讓政府與民間加強合作，展現台灣韌性。圖／行政院提供
行政院長陳建仁參加亞太社會創新高峰會，強調災難中讓政府與民間加強合作，展現台灣韌性。圖／行政院提供

0403花蓮大地震 陳建仁 馬來西亞

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