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返嘉當律師或參選下屆市長？法務部政次蔡碧仲520內閣改組去向曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
520總統就職典禮在即，新內閣和國安人事佈局即將上任；嘉義律師出身的法務部政務次長蔡碧仲去向受關注。本報資料照片
520總統就職典禮在即，新內閣和國安人事佈局即將上任；嘉義律師出身的法務部政務次長蔡碧仲去向受關注。本報資料照片

520總統就職典禮在即，新內閣和國安人事佈局即將上任；嘉義律師出身的法務部政務次長蔡碧仲去向受關注，他說，這次內閣改組還未獲徵詢，「不管是否留任，我順勢而為，有很多事可以做！」

新內閣法務部長由台北地檢署檢察長鄭銘謙出任，日前傳出新政務次長內定人選為前民進黨立委黃世杰；被視為綠營英系、政壇明日之星的政務次長蔡碧仲，是否繼續留任政次，或返嘉重新執業律師，部署參選下屆嘉市長，動向都受關注。

蔡碧仲說，還未獲徵詢，順勢而為，有很多事可以做，女兒已接棒當律師，「參選市長還沒想過」，從嘉義北上入閣當法務部次長、花蓮代理縣長，共7年半，對生命體悟更深。

蔡碧仲在嘉義擔任律師近20年，廣結善緣，結交許多好朋友，藍綠陣營政治人物都有，他曾擔任前立委陳明文、前縣長張花冠、縣農會總幹事黃貞瑜案件的辯護律師，也曾在嘉市長黃敏惠任內，擔任市選委會監察小組召集人。

尋求連任的蔡英文總統2020年在嘉市拿下9萬9265票，創新高紀錄。嘉義市小英之友會會長、蔡碧仲妻子黃淑英，勤跑拜票立功，選後蔡碧仲將投入市長選戰呼聲，不脛而走，但蔡最終未返嘉參選，黃敏惠本屆2任任期屆滿不連任，蔡碧仲又被地方點名是綠營熱門參選人之一。

內閣 嘉義 蔡碧仲

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