聽新聞
test
0:00 / 0:00
返嘉當律師或參選下屆市長？法務部政次蔡碧仲520內閣改組去向曝
520總統就職典禮在即，新內閣和國安人事佈局即將上任；嘉義律師出身的法務部政務次長蔡碧仲去向受關注，他說，這次內閣改組還未獲徵詢，「不管是否留任，我順勢而為，有很多事可以做！」
新內閣法務部長由台北地檢署檢察長鄭銘謙出任，日前傳出新政務次長內定人選為前民進黨立委黃世杰；被視為綠營英系、政壇明日之星的政務次長蔡碧仲，是否繼續留任政次，或返嘉重新執業律師，部署參選下屆嘉市長，動向都受關注。
蔡碧仲說，還未獲徵詢，順勢而為，有很多事可以做，女兒已接棒當律師，「參選市長還沒想過」，從嘉義北上入閣當法務部次長、花蓮代理縣長，共7年半，對生命體悟更深。
蔡碧仲在嘉義擔任律師近20年，廣結善緣，結交許多好朋友，藍綠陣營政治人物都有，他曾擔任前立委陳明文、前縣長張花冠、縣農會總幹事黃貞瑜案件的辯護律師，也曾在嘉市長黃敏惠任內，擔任市選委會監察小組召集人。
尋求連任的蔡英文總統2020年在嘉市拿下9萬9265票，創新高紀錄。嘉義市小英之友會會長、蔡碧仲妻子黃淑英，勤跑拜票立功，選後蔡碧仲將投入市長選戰呼聲，不脛而走，但蔡最終未返嘉參選，黃敏惠本屆2任任期屆滿不連任，蔡碧仲又被地方點名是綠營熱門參選人之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言