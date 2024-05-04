畢業倒數 蔡英文：感謝鄉親好友8年來與政府一起努力

蔡英文總統上午和台北市長蔣萬安出席松山慈惠堂母娘文化季保民遶境嘉年華，並親自為母娘寶像出巡起駕。蔡英文致詞時，感謝所有鄉親、好朋友，過去8年來，與政府一起努力克服各種挑戰，讓國力穩健成長，政府也能投注更多心力，照顧人民。

蔡英文表示，很高興再次來松山慈惠堂參加「保民遶境嘉年華」起駕儀式，也向母娘祈求保佑台灣國泰民安。松山慈惠堂不僅是地方重要信仰中心，更從2008年開始，每年舉辦「台北母娘文化季」，透過成年禮、淨山健行、音樂會以及遶境嘉年華等活動，持續發揚母娘信仰。

她也感謝慈惠堂主郭葉子和團隊人員，除了對文化傳承用心付出，也積極發揚母娘的慈悲精神，捐贈消防車、救護車，提供弱勢族群物資和獎學金，為社會帶來許多良善力量。

蔡英文說，現在政府除增加長照預算、托育補助，也擴大租金補貼，讓不同族群都能獲得妥善照顧及服務，帶給民眾更好的照顧，讓台灣持續發展，是政府一直努力的目標。相信只要繼續團結努力，台灣就能持續站穩腳步，大步前進。

蔣萬安表示，慈惠堂一直捐贈大量物資支持台北市政府，特別在這一次0403花蓮地震，慈惠堂也即刻伸出援手，他想向慈惠堂表示最高的感謝。

蔣萬安說，很高興在母親節前參加松山慈惠堂的遶境大典，松山慈惠堂一直是台北市非常重要的信仰中心，今年也特別配合台北市建城140周年，規畫了一系列非常精彩、有意義的活動，包括保民遶境、祈福法會、淨山健行，以及大家非常期待的弘揚母愛音樂會。