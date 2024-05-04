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外交官呂志堅頻性騷擁抱女下屬 監察院通過彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
外交官呂志堅頻性騷擁抱女下屬，監察院通過彈劾。圖／聯合報系資料照片
外交官呂志堅頻性騷擁抱女下屬，監察院通過彈劾。圖／聯合報系資料照片

監委葉宜津、王美玉表示，駐南非代表處前副參事呂志堅在2022年到2023年間，利用公務上的權勢及機會，對駐處女屬員有具性意味的言行，經決議性騷擾成立，監察院以12票成立，僅監委鴻義章1票不成立，通過彈劾，移送懲戒法院。

據監察院最新公布的彈劾案文，現任外交部研究設計會副參事回部辦事呂志堅，在擔任駐南非代表處副參事期間，常藉機碰觸駐處1名女屬員乙女肩膀、擁抱乙女。葉宜津、王美玉調查發現，呂志堅曾在健身房抱住乙女，對健身房工作人員聲稱乙女是「my wife（我的老婆）」，也在駕駛面前稱乙女是「my girlfriend（我的女友）」；還曾在按摩店與乙女共處一個房間，且將衣物全部脫掉僅著1條內褲接受按摩，又建議乙女也脫衣接受按摩。

彈劾案文表示，這些行為令乙女感到不舒服、緊張害怕，但畏於呂志堅官階高、代理館務的權勢等，擔心提出申訴後，影響辦公室氣氛與後續的工作，只能隱忍不發。

彈劾案文說，直到呂志堅於112年5月12日，在駐處館內及辦公室內再度擁抱乙女，讓乙女再也無法忍受，趁呂志堅休假返台時，在2023年6月11日透過LINE傳送訊息給呂志堅，清楚表明對呂志堅不時擁抱、觸摸等言行，感到不舒服與害怕，並請呂志堅給予尊重及在肢體上保持距離；但呂志堅收到訊息後，只回傳1個拇指比讚的貼圖，讓乙女更加緊張與害怕，因此在6月15日向該駐處提出申訴。

查案監委指出，呂志堅接受監察院調查時，坦承行為失當、未嚴守行為分際，辯稱擁抱是基於禮貌、開玩笑，沒有踰矩的想法，但實際上已造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯乙女人格尊嚴，並嚴重影響外交人員的聲譽及形象，有重大違失。呂志堅的行為也經外交部申評會決議性騷擾成立在案，有懲戒之必要，依法提案彈劾。

外交部 彈劾案 性騷擾 監察院

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