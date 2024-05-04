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影／賴籲以民意為後盾 「國會不過半 就不再是問題」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
準總統賴清德（右）出席行動創新AI內閣新閣策勵營，肯定準閣揆卓榮泰（左）所提閣員，盼望都能傾聽民意，把施政做好。記者潘俊宏／攝影
準總統賴清德（右）出席行動創新AI內閣新閣策勵營，肯定準閣揆卓榮泰（左）所提閣員，盼望都能傾聽民意，把施政做好。記者潘俊宏／攝影

準總統賴清德將在520上任，今天出席新內閣團隊舉辦的「行動創新AI內閣新閣策勵營」時寄予厚望，他同時對出席的民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤及全體新閣員喊話，務必傾聽民意，讓民意成為後盾，即使國會三黨不過半就不再是問題。

賴清德致詞時肯定準閣揆卓榮泰所提閣員，強調內閣團員超過一半是無黨籍，表示是不分黨派向社會取才，期盼新的閣員在各自的崗位發揮長才，為社會注入更多更新的能量，尤其希望能傾聽民意，強調唯有服務人民時才有權力，「牧羊人唯有服務羊群時身上才有羊群的味道」。賴指出，雖然國會三黨不過半，但是我們每一個閣員都傾聽民意，施政做得好，民意就能成為我們的後盾，即使國會三黨不過半就不再是問題。

準總統賴清德（前排中）今天出席行動創新AI內閣新閣策勵營，並與準閣揆卓榮泰（前排左四）及所有閣員一起合影。記者潘俊宏／攝影
準總統賴清德（前排中）今天出席行動創新AI內閣新閣策勵營，並與準閣揆卓榮泰（前排左四）及所有閣員一起合影。記者潘俊宏／攝影

內閣 柯建銘 賴清德 520

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