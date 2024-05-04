新內閣今辦「新生訓練」 賴清德：盼讓民意成為後盾

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經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
520即將到來，為凝聚新內閣的向心力，新內閣團隊今（4）日舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊凝聚願景，增進共識。準總統賴清德在開幕式致詞時表示，新內閣除了要有行動，也要創新，另外更要有眾志成城的精神，請大家傾聽民意、發揮專業、全力以赴。 記者余弦妙／攝影
520即將到來，為凝聚新內閣的向心力，新內閣團隊今（4）日舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊凝聚願景，增進共識。準總統賴清德在開幕式致詞時表示，新內閣除了要有行動，也要創新，另外更要有眾志成城的精神，請大家傾聽民意、發揮專業、全力以赴。 記者余弦妙／攝影

520即將到來，為凝聚新內閣的向心力，新內閣團隊4日舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊凝聚願景，增進共識。準總統賴清德在開幕式致詞時表示，新內閣除了要有行動，也要創新，另外更要有眾志成城的精神，請大家傾聽民意、發揮專業、全力以赴。

賴清德指出，今日就是凝聚共識、策進未來，為520工作做最好準備。也感謝各位閣員願意共同承擔這份責任，不畏於國會三黨不過半，這是需要勇氣的。

賴清德還提到，儘管三黨不過半會有更多折騰，但有立法院黨團做後盾；此外，做得好，每個政策都切得民心，民意也就是我們後盾。當民意成為後盾，三黨不過半就不再是問題。

同時，賴清德也呼籲各閣揆發揮專業，每個閣員都是一時之選，非常欽佩，希望全力以赴，該提出新的對策就提出；該鬆綁法令就鬆綁；該提出新的法律就提出。唯有全力以赴，用行動加上創新，還有團隊精神，讓施政成效充分發揮。

為協助新行政團隊凝聚願景，增進團隊共識，今日舉辦「行動創新AI內閣」策勵營，邀請新內閣成員參與，研析未來施政總體理念、增進團隊合作，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤也受邀出席，說明國會溝通與技巧。

內閣 賴清德 願景

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