卓榮泰介紹新內閣三大特色「女性閣員比例還要努力」

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聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
520新政府將就任，賴政府今天舉行「行動創新AI內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰親自與會，與新內閣團隊研析未來施政總體理念、增進團隊合作。記者蔡晉宇／攝影
520新政府將就任，賴政府今天舉行「行動創新AI內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰親自與會，與新內閣團隊研析未來施政總體理念、增進團隊合作。記者蔡晉宇／攝影

520新政府將就任，賴政府今天舉行「行動創新AI內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰親自與會，與新內閣團隊研析未來施政總體理念、增進團隊合作。卓榮泰表示，新內閣有超越黨派、新任首長最多、女性閣員近三成等3大特色。

卓榮泰指出，在不足一個月時間，新任首長生活起很大變化，命運開始改變，但對新任或是續任首長，不是要讓他們生活起變化或是命運改變，而是要共同努力讓台灣命運起變化，共同改變台灣，讓台灣成為更公平社會，更文明國家。

卓榮泰說，這次內閣有三大特色。一、超越黨派，31名首長當中有17名沒有執政黨籍；二、新任首長最多，有26名新任首長，比例高達83.8％；三、有九名女性閣員，佔29％，當然這還要努力。

卓榮泰表示，這次內閣很多來自民間，很多產業經驗、學術專業和智庫主力，有幾位還是現任經驗豐富首長，也有來自地方政府長期努力工作，所組合起來是行動創新團隊，希望經過今天一整天，策進行動、互相鼓勵，策進大家對未來目標一致方向，努力爭取未來人民對新內閣更好的信任。

卓榮泰指出，希望晚上結束後，彼此更具信心，面對各種挑戰，以及對人民期待更有信心；也希望彼此更有默契，未來會有很多跨部會合作，希望展現出是嶄新堅強團隊。總之就是建立信心、培養默契、建立團隊合作精神。

卓榮泰說，過去經過威權、民主，始終沒有忘記清廉執政、熱愛鄉土，更願意向人民展現行動創新AI台灣，也希望閣員520到新工作崗位，是展現有準備好的團隊，他對大家充滿信心。

內閣 卓榮泰 賴清德 520

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