批綠能源政策害慘台灣 朱立倫：勿用意識形態考量

立法院會昨在藍白攜手合作下，將國民黨團版電業法修正草案逕付二讀，綠營批評電業政策相當專業，國民黨改遊戲規則衝擊面很大。國民黨主席朱立倫今天表示，綠營因意識形態堅持錯誤政策，造成全民受害，呼籲政策必須以全民考量，而非用意識形態考量。

朱立倫今天受訪時表示，有關能源問題，全世界的學者專家、國際朋友都不斷提出建言，但民進黨卻因意識形態，到現在還堅持錯誤的政策，造成全體民眾受害，不管是缺電、電價高漲，還是今天台灣碰到的能源危機，甚至對國家安全重大的影響，民進黨都聽不進去。

朱立倫強調，民進黨聽不進去，只好透過立法院真正的民意反映，不管在電業法的修正、國家安全戰略法，或很多基於整個國家的考量，包括核電的延役等，他呼籲都是為以全民來考量，而不是用意識形態來考量。

至於是否擔心立委一味討好民眾，朱立倫說，立委一定是基於國家整體利益來考量，不會完全以民意為考量；他反問，不管是稅收、重要法案，不都是由國會來通過嗎？

媒體詢問，是否出席準總統賴清德的就職典禮，朱立倫說，經媒體大肆報導，聽說辦公室就接到電話，等正式收到邀請後再回覆。