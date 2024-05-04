新內閣今「新生訓練」 朱立倫喊：不要再讓人民受傷害

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聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
新內閣團隊今天舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊增進共識。國民黨主席朱立倫呼籲民進黨虛心接受國民黨提出的30項建言，或是具體回應，不要再讓人民受傷害。圖／聯合報系資料照片
新內閣團隊今天舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊增進共識。國民黨主席朱立倫呼籲民進黨虛心接受國民黨提出的30項建言，或是具體回應，不要再讓人民受傷害。圖／聯合報系資料照片

內閣團隊今天舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊增進共識。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨從民眾角度提出30項建言，呼籲民進黨虛心接受，或是具體回應，不要再讓人民受傷害。

朱立倫今天出席中華國際財經創意交流協會第九屆感恩與傳承獎學金暨文藝獎頒獎典禮，並於活動前接受媒體聯訪。

針對新內閣今天舉辦策勵營，朱立倫表示，過去8年造成的問題層出不窮，民怨也很深。而新內閣是人民的期待，真的不要讓人民再受傷害，希望大家能夠虛心的反省、檢討，而且就國民黨所提出來30項重大建議政策及法案，賴政府能夠虛心接受、能夠聽得進去。

朱立倫強調，30項建言基於民眾的角度、世界的趨勢，他們堅定的守護憲法，也保護人民，希望中華民國更安全，希望人民能夠過得更好，每一項的法案不管是國家安全戰略法到保護憲法，都希望整個政府不要再違法。

朱立倫提到，民眾關心的反詐騙、巴氏量表的廢除、教育的改革、財政收支劃分法等，他們希望這30項民進黨能夠虛心的接受，或者是能夠提出具體的回應，這才是民眾所期待的，不要再讓人民受到傷害。

內閣 國民黨 朱立倫

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