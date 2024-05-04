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國宴菜單曝光！茶之魔手「珍珠奶茶非全糖」惹議 業者曝原因與配方

聯合新聞網／ 綜合報導
國宴飯後甜點是準總統賴清德最愛的珍珠奶茶，但沒有用全糖。聯合報系資料照／記者吳淑玲攝影
國宴飯後甜點是準總統賴清德最愛的珍珠奶茶，但沒有用全糖。聯合報系資料照／記者吳淑玲攝影

520就職國宴首度移師台南，菜色昨天(3日)曝光，除了有8道主菜外，「茶の魔手」珍珠奶茶也將端上國宴餐桌，外界好奇珍珠奶茶的甜度是否為全糖？福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強透露是「3分糖」，但實際上，茶の魔手業者表示，只有「1分糖」。

今年國宴離開台北，選定台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，昨天(3日)揭曉菜單，共8道主菜，融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞。另外還有台南霜淇淋店「蜷尾家」、甜點店「畬室」、「茶の魔手」珍珠奶茶，都將端上國宴餐桌。

外界好奇珍珠奶茶是否為全糖？準祕書長潘孟安說，賴清德沒有指定要全糖，為了健康採用半糖，福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強透露是「3分糖」，但實際上業者也跳出來更正「只有1分糖」。

根據「nownews」報導，「茶の魔手」推廣部經理李士朋透露國宴珍珠奶茶的配方，珍珠是自家珍珠廠製作，顆粒會比一般波霸珍珠小，又比市面的粉圓大，並且要新鮮現煮，茶湯基底採用伯爵紅茶，再加入荷蘭皇家菲仕蘭奶精，融合出有茶香與奶香的奶茶。

李士朋也表示，原本就設定珍珠奶茶為「1分糖」，因為煮好的珍珠會放在二砂糖糖漿中去『蜜』，珍珠本身就有甜度，搭上1分糖的奶茶，覺得是最適合大眾的口味，也能呼應賴清德的「響應減糖生活」。

準總統賴清德曾表示，跑行程的時候會點全糖珍珠奶茶，但後來在參與台灣健康論壇活動時宣布，為了響應減糖生活，決定要戒掉喝全糖奶茶，改喝低糖。

2024正副總統就職國宴選定位於台南的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色總共有八道，展現親民特色。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
2024正副總統就職國宴選定位於台南的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色總共有八道，展現親民特色。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

國宴 潘孟安 珍珠奶茶 茶之魔手 賴清德

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