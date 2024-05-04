【專家之眼】「一夫當關 萬夫莫敵」的NCC主委？

為了鏡電視，NCC這兩三年與立法院的唇槍舌戰幾乎從未停過。從鏡電視的股權糾紛、董監事疑雲，到後來的上架爭議，直到最近立法院成立調閱小組並展開調閱文件作業時，遭NCC以「希望能釐清調閱資料之法定程序問題」為由暫不提供。立法院在野黨團屢屢砲轟NCC明顯護航鏡電視，而即將卸任的NCC主委陳耀祥面對猛烈質詢卻都能充耳不聞，不管是實問虛答或態度輕佻，最後還是為民進黨穩住防線，展現出官派主委「一夫當關、萬夫莫敵」的氣勢。

眼看好不容易藉由人數優勢而成立的調閱小組，卻在出征之際又被暫時擋下，國民黨跟民眾黨立委盛怒之餘，用臨時提案將陳耀祥以《立法院職權行使法》第48條移送監察院。雖然此決議尚需立法院院會通過，但在藍白人數優勢的前提下，萬夫莫敵的陳耀祥在卸任前被移送監察院，可能也只是時間的問題而已。

NCC在暫拒調閱的新聞稿中指稱「尊重」立院調閱權，係因調閱小組在成立或調閱程序中並未說明是基於何項重大特定議案，因故暫時無法提供調閱文件。然而，回顧2021年立法院成立的疫苗採購調閱小組，即便當時立委要求的調閱文件中包括簽有保密合約而不宜公開的疫苗採購案，但最後也將部分資料在去除個資之後以秘密會議方式提供給疫苗調閱小組。

再者，《立法院職權行使法》第48條明定立法院調閱文件時政府機關或公務人員不得拒絕、拖延或隱匿不提供。NCC用言詞辯駁意圖拖延，還敢聲稱「尊重」調閱權，知法犯法的後果就是主委移送監察院。只不過，在野黨心心念念想要的調閱文件，的確就這樣被硬生生的卡住了。

姑且不論立法院接下來要如何才能取得調閱資料，但從過往到現在這些鐵證就可以發現，NCC主委如果能在立法院一夫當關，成功抵禦在野黨的連番砲擊，一個主委幾乎就能代表整個獨立機關甚至委員會的意志，獨立行使職權的特性在行政一體原則的人事指派前提下，形同具文。

尤有甚者，下屆NCC新任委員的提名人選在此時也爆出爭議，官派主委的提名人選不斷翻盤，而翁柏宗是否會成為下一個「一夫當關、萬夫莫敵」的民進黨NCC主委呢？想必未來立法院審查新任委員人事時，已經受氣多年的在野黨團更不會就此輕易罷休。這款NCC，我們還能有什麼期待嗎？