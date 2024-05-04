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林智堅接三立子公司總經理 藍酸政治照妖鏡

聯合報／ 記者巫鴻瑋蔡晉宇／連線報導
前新竹市長林智堅。聯合報系資料照片
前新竹市長林智堅。聯合報系資料照片

新竹市前市長林智堅受三立董事長張榮華延攬，擔任永興資本總經理，林未接電話未回應此事。林智堅新職務引發政壇熱議，國民黨立委羅智強批評，林智堅是民進黨認證的敗選戰犯，指導教授陳明通還可以出書力挺，林智堅是政治照妖鏡。藍委王鴻薇則喊話林智堅，應先為論文抄襲事件向社會大眾道歉。

永興資本公司為三立集團實質掌控公司，從去年ＮＣＣ報告可得到證實。ＮＣＣ去年針對中嘉集團二○一八年交易案的附負擔及承諾事項執行狀況，對立法院提出調查的書面報告，結論指出三立集團不但有間接投資、還委託其他企業代持中嘉股權，方式為透過法人三立國際、蘇麗投資（已改名永興資本）、普立投資等，持有中嘉上層受讓人泓順投資上層股東榮盛等公司股權，間接持有中嘉數位股權，引發違法入股爭議。

國民黨新竹市議員陳慶齡說，對林智堅新職不感意外，民進黨向來都是各種酬庸，但沒想到竟安排擔任張榮華旗下公司職務，很明顯是民進黨高層安撫林智堅的手段，畢竟林卸任後什麼都沒有，不像過往綠營卸任市長該有的待遇。

陳慶齡認為，林智堅沒能力經營公司，如何說服公司董事能勝任職務？「花瓶」能擺多久不得而知；從林卸任後言行可知，他想重返政壇，甚至想再選新竹市長，不過市民不會再給他機會。

民進黨市議員曾資程表示，林智堅有八年市政經驗，讓新竹市改頭換面，卸任市長後深居簡出，不少市民仍期待他能復出重返新竹；新職務對林智堅適才適所，可以發揮林在市長任內的市政經營經驗。

曾任林智堅助理的民進黨市議員楊玲宜說，為林智堅新職務感到高興，林一直很關心家鄉，新竹大小事他都會在臉書發文，「小智市長從沒離開過」。

林智堅 民進黨 論文抄襲 陳明通

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