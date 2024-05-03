特定農產品出口標準因時機敏感未談 農業部證實

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聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台美21世紀貿易倡議第二階段在台北展開5天的實體會議談判，圖為談判地點行政院經貿談判辦公室外觀。聯合報系資料照
台美21世紀貿易倡議第二階段在台北展開5天的實體會議談判，圖為談判地點行政院經貿談判辦公室外觀。聯合報系資料照

台美21世紀貿易倡議第2階段實體會議本週於台北展開為期5天的談判，本次針對勞工、農業和環境等3面向來討論。今傍晚會後記者會政委鄧振中表示，台灣正值新舊政府交替期間，敏感的貿易障礙並未在這次實體談判中討論，但美方仍關切台灣遠洋漁船人權議題。

本次台美21世紀貿易倡議第2階段實體談判在歷經5天的討論，於今天順利落幕，台灣方由副總談判代表楊珍妮同外交部、經濟部、衛福部、農業部、海委會等代表與會。

美方代表則由美國貿易代表署、國務院、勞動部、農業部及環境相關單位等組成代表團，除此之外，美國國會也有專業幕僚組團來觀摩這次的會議，規模相當浩大。

針對農業議題，鄧振中表示，台美雙方目標一致，就是透過科學風險管理、公開透明、法規等來促進雙方的農業貿易，台灣希望美方核准台灣的加工肉品如香腸、肉鬆等輸入。此外，鳳梨、芒果等因為要分散到其他國際市場，也已經向美國申請並希望加快核准申請，畢竟先前台灣芭樂輸美從申請到許可就花了10年，不希望這麼長的審查發生在鳳梨和芒果身上。

鄧振中說，美方也很重視強迫勞工的產品如何制止其流通，以及台灣遠洋漁船漁工的保護機制等，因為當中涉及有民間團體反映，我國遠洋漁工生活空間狹小、生活條件不好等，也有報告顯示船員的待遇不佳。

副總談判代表楊珍妮也提及，美國長期以來在不同場合或貿易政策的報告都關切牛豬外銷台灣的問題，但因為現在是新舊政府交替之際，不適合討論長久下來既有的敏感議題，因此這次沒有特別討論這部分。

農業部國際事務司副司長洪曉君證實，這次實體談判確實沒有提到美國牛豬輸台的標準，僅針對國際規範、科學基礎、國際規範、資訊分享、兩國貿易合作等來討論。今年3月31日美國已有公布各國貿易障礙的調查報告，當中有再提到美牛美豬出口台灣的部分，強調台灣應該要遵照國際的農產品進口規範。

至於遠洋漁工人權議題，農業部漁業署僅表示，目前還在商談階段，這部分由行政院經貿談判辦公室統一對外說明。

美國 美豬 農業部

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