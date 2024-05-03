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聖克里斯多福國會挺台參與國際 外交部：續深化合作

中央社／ 台北3日電
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

聖克里斯多福及尼維斯國會通過決議支持台灣參與國際組織，外交部今天表示，感謝克國不分黨派支持台灣，彰顯兩國密切友好邦誼，台灣將持續推動各項參與國際組織工作，並深化與克國在各領域的合作關係。

外交部下午發布新聞稿表示，聖克里斯多福及尼維斯國會於當地時間5月2日通過友台決議，支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，具體展現克國不分黨派堅定支持台灣參與國際組織立場，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部表示，該決議指出克國國會身為加勒比海地區福爾摩沙俱樂部成員，珍視兩國外交關係，並肯定雙方長年來基於尊重法治、民主及人權等共享價值，持續深化兩國情誼。

決議文也強調，重視台灣參與國際組織的重要性與貢獻，包括全球公共衛生及對抗疫情、對抗氣候變遷及淨零碳排、打擊跨國犯罪，以及國際民航安全與治理等，支持台灣以專業、務實且具建設性的方式參與聯合國等國際組織。

外交部指出，克國國會繼去年展現對台灣訴求的支持後，再度通過決議聲援台灣國際參與，充分彰顯兩國密切友好邦誼。台灣將持續推動各項參與國際組織工作，並深化與克國在各項領域的合作關係，持續增進兩國人民福祉，落實聯合國永續發展目標。

外交部 聯合國

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