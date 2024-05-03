新竹縣議員補選確定藍白合 劉名揚宣布退出選舉

新竹縣議員第7選區（芎林鄉）補選登記今天將截止，原本傳出可能面臨藍綠白三腳督，不過昨晚藍白協商確定藍白合，獲民眾黨支持的芎林鄉民代表劉名揚今天中午宣布退出選舉，禮讓代表國民黨的鄉代會副主席陳星宏，陳星宏將對上獲民進黨支持的彭信康，進入藍綠對決階段。

劉名揚表示，希望此次補選能作為藍白合示範區，更希望芎林鄉代會能夠更團結。昨晚劉名揚召集地方重要政治圈友人徹夜商談，地方政界認為此次補選投票率低，若劉名揚代表民眾黨參選，勢必出現藍白搶票的局面，最終得利的將是綠營，希望劉名揚以大局為重。

民眾黨主席柯文哲1日曾特地拜會芎林鄉代會，並與劉名揚、陳星宏等人協商，同時給予劉名揚鼓勵。劉名揚指出，他與代表國民黨參選的陳星宏是多年好友，不希望為了選舉撕破臉，芎林鄉好不容易進入發展穩定階段，不僅建設一件接一件，就連鄉庫都出現多年不見的盈餘，加上家人對於他投入選舉持反對態度，因此才會在最後一刻棄權。

陳星宏昨天上午11時許，在國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、芎林鄉長黃正彪等人陪同下到新竹縣選委會登記參選。陳星宏今表達看法，感謝藍白合成形，他表示「這是最好的結果」，離選舉投票剩下一個月會持續努力，雖然芎林是藍大於綠的選區，但也不能輕視對手，未來會持續為芎林爭取建設。

民進黨籍芎林鄉代彭信康昨天上午9時許，也在民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方，以及多名民進黨籍縣議員、市民代表陪同下登記參選。彭信康表示，他是以無黨籍身分登記，民進黨會在此次補選中合作給予支持。

彭信康認為藍白合成形的結果下，他只能好好努力，會到選前最後一刻堅持騎單車向鄉親拜票，希望能為綠營再贏下一席，好好為芎林爭取更好的建設。同時認為對手陳星宏可能仍會照藍營傳統選戰打法，因此將全力應戰。