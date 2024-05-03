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國民黨團甲動三案逕付二讀 盼本會期完成修法

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，經濟部卻強調會依法調漲電價，國民黨立院黨團上午在立法院會再將「電業法」49條修法抽出逕付二讀。記者曾吉松／攝影
立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，經濟部卻強調會依法調漲電價，國民黨立院黨團上午在立法院會再將「電業法」49條修法抽出逕付二讀。記者曾吉松／攝影

國民黨立法院黨團今天甲級動員，面對民進黨團的表決大戰，將「電業法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例」、「證券交易法第14條條文修正案」等案，完成逕付二讀交付朝野黨團協商，加速立法時程，力拚本會期完成修法

國民黨團表示，今日將國民黨團提案的「電業法第49條修正案」逕付二讀，就是要導正民進黨政府一意孤行不顧民意、大漲電價。4月30日立法院決議通過電價凍漲案，但民進黨政府仍執意大漲電價，不顧立法院的多數民意，今日將電業法修法就是要將上漲電價的決定權回歸國會，不讓行政院、民進黨為所欲為。

國民黨團強調，這是官逼民反、也是行政權傲慢所以不得不採取的救濟；同時也要透過修法，讓民進黨必須直接面對錯誤的能源政策，不讓全民再為缺電、停電、漲電價所苦。

國民黨團指出，今日也將「地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例」相關提案由委員會抽出逕付二讀，就是要戳破民進黨政府虛偽的面目。村里長長年辛苦沒有薪水，地方議會公費助理薪資也凍漲24年，而民進黨過去8年一黨獨大，無視村里長辛勞，選舉期間更動用司法修理村里長，今日在立法院淪為少數才想到要照顧村里長。今日國民黨團逕付二讀目的就要加速修法時程，儘速完成修法，感謝基層村里長對地方付出的辛勞。

面對青年低薪、高工時、貧富差距，國民黨團表示，黨團版的「證券交易法第14條條文修正案」立法要求，上市櫃公司分享盈餘為青年加薪，改善青年低薪的狀況，才不會因為低薪、不敢結婚、不生小孩，無力買房，督促老闆們一起努力改善低薪化、少子化，為社會多出一份力，拉青年朋友一把。

國民黨團表示，將「電業法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例」、「證券交易法」等案逕付二讀，就是在導正民進黨政府8年來的倒行逆施，民進黨不顧人民，國民黨來顧，民進黨不修法，國民黨來修。國民黨全力加速修法，只為人民，這才是多數民意的國會應該做，而且必須用力做、加速做的事。

修法 國民黨 立法院

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