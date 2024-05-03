批藍白聯手賣台 柯建銘：台灣香港化成定格且越發嚴重

立法院國民黨團、民眾黨團今在立法院會聯手將漲電價要國會同意法案，及各自的村里長事務補助費條例逕付二讀，並封殺民進黨立委所提立委赴陸須報備提案，聲援香港決議案則交付協商。民進黨團總召柯建銘批評，藍白倒行逆施，合作賣台，沒收國會和民主，顯示台灣香港化已是定格，且越來越嚴重，絕對是國家危機。

民進黨團今在院會後舉行「藍白合作賣台、國會香港化定型」記者會。柯建銘批評，藍白聯手賣台，沒收國會、民主及憲政體制，無所不沒收，台灣香港化是定格的，且越來越嚴重，絕對是國家危機。

他批評，傅崐萁自曝赴陸時和大陸全國政協主席王滬寧時將九二共識一中各表講清楚，但王主張一個中國，可見賣台者計畫已經交代完成，這之間到底交換了什麼，為何回台後立刻提出要將中國改為大陸，顯然傅在台灣執行中國政策，當中共代理人，非常嚴重

柯建銘說，最不能接受的是，民進黨團所提的國會改革法案，國民黨團從委員會一路封殺，不給發言空間，國民黨立委羅智強還說要沒收司法及法制委員會麥克風，相較他們未阻止國民黨立委所提的法案逕付二讀，但國民黨卻照常封殺民進黨團所提的國會改革法案，這非常嚴重，對國家未來感到極大憂心，「國家已經在懸崖邊。」

黨團幹事長吳思瑤批評，不只是中國國民黨要改名大陸國民黨，台灣民眾黨也要更名叫做大陸民眾黨，因為藍白做的都是同樣的事情，擋案、閹割審查，還沒收委員會中心主義。

吳思瑤說，當民進黨團提出挺香港公決案，盼台灣國會跟進國際反對中共強行通過香港基本法23條，諷刺的是，台灣國會也正在香港化，「當台灣還有民主力量能挺香港，但也正在被沒收」，呼籲公民支持民主自由力量持續壯大，一起反制、譴責藍白賣台行為。