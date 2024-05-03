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與盧秀燕台中火鍋之約兌現！鄭文燦今脫領帶大啖「60億元火鍋」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院副院長鄭文燦（前右）今天應台中市長盧秀燕（前左）邀請，中午吃酸菜白肉鍋挺台灣豬。記者趙容萱／攝影
行政院副院長鄭文燦（前右）今天應台中市長盧秀燕（前左）邀請，中午吃酸菜白肉鍋挺台灣豬。記者趙容萱／攝影

行政院副院長鄭文燦因台糖豬肉瘦肉精風波，今年2月底口頭邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，民眾敲碗、期待多時，終於在今天成行。盧秀燕今天中午宴請鄭文燦吃酸菜白肉鍋，她以「望穿秋水」形容今天吃鍋宴，鄭文燦則笑稱「今天火鍋滿貴的，要60億元！」他脫下領帶大啖酸菜白肉鍋，盧秀燕則幫忙夾台灣豬肉，挺台灣豬。

鄭文燦今天上午到台中視察台中水湳國際會展中心西側展館後，中午由盧秀燕宴請鄭文燦到台中名店老舅酸菜白肉鍋，行銷台中特色美食。

鄭文燦說，今天視察台中水湳國際會展中心西側展館，並代表行政院宣布大台中會展中心正式核定，經費60億元，他笑稱「今天火鍋滿貴的，要60億元！」至於桃園特色火鍋，中壢全牛料理很出名，盧秀燕聽他要吃酸菜白肉鍋，一口氣就有十幾家餐廳願意來擔當，代表台中火鍋文化真的很有名。

盧秀燕說，她和鄭文燦要為國產豬還有食安人員加油打氣，才有今天之約。她要藉此特別謝謝鄭對台中建設預算多所協助，例如捷運藍線、綠線延伸等，今天為吃這頓火鍋還特別視察台中水湳國際會展中心西側展館，台中市政府出地，鄭把經費上調到60億元，這就是地方中央很好合作模式。

盧秀燕指出，她也要謝謝鄭文燦為台中鍋烤節行銷、代言。鄭用心良苦，愛護國產豬，酸菜白肉鍋以豬肉比較多，也為食安人員加油打氣。

被問及火鍋之約為何到今天成行？盧秀燕說，因為「我們二人公務都很忙」，時間難敲訂，觀眾比他們還緊張，一直在敲碗，「你們倆怎麼還不吃鍋？」。鄭文燦也說，「是真的忙碌啦！」盧每次到行政院會為政務交換意見，都會附加一句「要到台中來喔」。

行政院副院長鄭文燦今天如約吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，他脫下領帶大啖酸菜白肉鍋，台中市長盧秀燕幫忙布菜。記者趙容萱／攝影
行政院副院長鄭文燦今天如約吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，他脫下領帶大啖酸菜白肉鍋，台中市長盧秀燕幫忙布菜。記者趙容萱／攝影
行政院副院長鄭文燦今天如約吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，他脫下領帶大啖酸菜白肉鍋。記者趙容萱／攝影
行政院副院長鄭文燦今天如約吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，他脫下領帶大啖酸菜白肉鍋。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 豬肉 鄭文燦

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