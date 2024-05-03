余天女婿涉詐騙藍營酸迴力鏢 看是否會拿檢視徐巧芯的力道審視此事

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉洗錢案延燒多日，民進黨對此炮聲隆隆，但昨天民進黨前三重立委余天也爆出已故女兒余苑綺的丈夫涉詐騙，藍營民代批評如同迴力鏢，就看綠營是否會拿檢視徐巧芯的力道審視此事，綠營民代則稱檢調應徹查詐騙是否涉及親友，否則無限上綱不夠公道。

徐巧芯大姑夫婦涉洗錢案引發綠營群起圍攻多日，昨天則爆出余天女婿涉及詐騙，新北藍營民代表示此事如迴力鏢回到民進黨身上，民進黨對詐騙總表示深惡痛絕，徐巧芯也因此被民進黨猛攻，如今余天也發生類似情事，就看綠營議員、立委是否會持相同力道檢視自家人。

綠營民代則認為，余天女兒余苑綺已經過世多年，且余天現在也沒有黨公職，認為女婿涉詐騙事件會爆出只是幫徐巧芯轉移焦點，沒必要隨國民黨起舞。

三蘆綠營議員顏蔚慈則說， 詐騙事件嚴重影響民眾生活，無論何政黨對於犯罪事實都不能夠輕忽，目前此案看來只是女婿的行為，期檢調能夠深入偵辦是否有親友涉案，有事實基礎的討論才有意義，否則將女婿行為牽扯到全家人不夠公道。