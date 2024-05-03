快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

美官員稱賴清德選後言論負責 徐巧芯：就職講稿已了解

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今天表示，美國在台協會主席羅森伯格來到台灣好幾次，他們比較關心520準總統賴清德的講稿，且她相信美方有跟台灣這邊做了相當的溝通。記者王千豪／攝影
國民黨立委徐巧芯今天表示，美國在台協會主席羅森伯格來到台灣好幾次，他們比較關心520準總統賴清德的講稿，且她相信美方有跟台灣這邊做了相當的溝通。記者王千豪／攝影

美國國務院亞太助卿康達在美國會提及，我國準總統賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。國民黨立委徐巧芯今天表示，美方已經了解賴清德就職演說講稿，所以才會作這樣的發言。

徐巧芯表示，美國在台協會主席羅森伯格來到台灣好幾次，他們比較關心520賴清德的講稿，且她相信是美方有跟台灣這邊做了相當的溝通。她指出，據她獨家了解，美方確實有表示說，上次來台灣是希望了解賴清德講稿的內容跟態度，是否能夠讓兩岸之間比較和緩，美方希望透過賴清德的520講稿，讓中國大陸不要對於台海情勢產生誤判，也就是動用武力。

徐巧芯認為，美方在這方面的工作已經做足了，他們對於接下來的520充滿信心，所以才會有這樣子的發言。

賴清德 520

延伸閱讀

總統就職國宴首移台南 這間酒店對賴清德別具意義

「賴清德鐵粉」95歲阿嬤祈求平安符 曝520期待看到她：不知道長什麼樣子

吳釗燮8連嗆徐巧芯 趙少康：可惡囂張的內閣官員

徐巧芯問誰幫中國踢台灣一腳 吳釗燮：去告我藐視國會

相關新聞

立院表決大戰藍再勝綠 漲電價要國會同意法案逕付二讀

立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，但經濟部強調會依法調漲電價，國民黨立院黨團今天在立法院會再將「電業法」49條修法抽出...

賴清德國宴首移台南 藍：為弊案「沖喜」、綠：找回府城榮光

準總統賴清德520就職國宴首度移師台南辦在本命區，綠營說賴清德把國宴首度移到台南，凸顯台南是他的政治起點，顯示他不忘根本...

余天女婿涉詐騙藍營酸迴力鏢 看是否會拿檢視徐巧芯的力道審視此事

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉洗錢案延燒多日，民進黨對此炮聲隆隆，但昨天民進黨前三重立委余天也爆出已故女兒余苑綺的丈夫涉詐...

美官員稱賴清德選後言論負責 徐巧芯：就職講稿已了解

美國國務院亞太助卿康達在美國會提及，我國準總統賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。國民黨立委徐...

為林智堅出任總經理感到開心 綠營議員：適才適所

前新竹市長林智堅出任新工作，受三立董事長張榮華延攬至永興資本公司擔任總經理，消息令綠營新竹市議員們都為他感到高興，更認為...

NCC人事黃國昌跟柯文哲說法有出入？ 賴瑞隆：矛盾漸增加

民眾黨立委黃國昌稱，蔡英文總統日前與民眾黨主席柯文哲「喬NCC人事」，被疑與柯文哲說法出入。民進黨立委賴瑞隆今天表示，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。