美官員稱賴清德選後言論負責 徐巧芯：就職講稿已了解

美國國務院亞太助卿康達在美國會提及，我國準總統賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。國民黨立委徐巧芯今天表示，美方已經了解賴清德就職演說講稿，所以才會作這樣的發言。

徐巧芯表示，美國在台協會主席羅森伯格來到台灣好幾次，他們比較關心520賴清德的講稿，且她相信是美方有跟台灣這邊做了相當的溝通。她指出，據她獨家了解，美方確實有表示說，上次來台灣是希望了解賴清德講稿的內容跟態度，是否能夠讓兩岸之間比較和緩，美方希望透過賴清德的520講稿，讓中國大陸不要對於台海情勢產生誤判，也就是動用武力。

徐巧芯認為，美方在這方面的工作已經做足了，他們對於接下來的520充滿信心，所以才會有這樣子的發言。