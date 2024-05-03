賴清德國宴首移台南 藍：為弊案「沖喜」、綠：找回府城榮光

準總統賴清德520就職國宴首度移師台南辦在本命區，綠營說賴清德把國宴首度移到台南，凸顯台南是他的政治起點，顯示他不忘根本，今年是台南400也讓台南被世界看到；藍營也稱凸顯重視南部，支持者會感動，也有「沖喜」效果，讓台南人重新找回光榮感，「政治策略成功」。

台南市議會民進黨團總召陳秋宏表示，台南就是賴清德當初從政的起點，也是他從政的根本，國宴移到台南可以提高台南能見度，今年是「台南400」可帶動整個台南的觀光旅遊，讓世界更多人來到台南，更認識及了解台南，支持者很興奮及期待。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝也說，賴清德把國宴第一次辦在台南，有很多政治上的意義，以前國宴都在北部，他當總統第一次把國宴辦在台南，「彰顯照顧南部，要討好南部選民」，他的支持者會感動，顯示他重視南部的權益，南部也是他的大票區，符合他連任的期盼，「第一次國宴在南部辦」是告訴百姓「他是台南選出來的總統他也顧南方」，政治的宣示意義是成功的。

蔡育輝說，另外是基於南北均衡發展，為什麼台積電都進駐南方，民進黨握有行政權之下，大力建設南部，他個人認同賴清德的作法，南部以前未開發，很多土地價格比較便宜，大力投資南部，對民進黨政治有幫助，也對紓解貪富懸殊有助益，對政治、經濟、文化各方面都有幫助，雖是在野黨但也認同。

台南因發生正副議長及太陽光電弊案等，讓府城榮光蒙上陰影，蔡育輝說，國宴在台南可以「沖喜」一下，淡化對台南不好的印象，這麼多屆總統第一次在台南市舉辦國宴，對台南市民是有光榮感；但政治歸政治，法律歸法律，台南太陽光電弊案及正副議長無罪判決等，未來會持續發酵，不會因一次國宴就脫離關係。