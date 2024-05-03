民眾黨團：撐香港不打假球 陸委會應明定認定標準

民眾黨立委林憶君今天說，台灣至今仍無完整法令，為香港政治難民提供法源依據，都是專案處理、逐案審查，因此要求陸委會完善涉港法規，減少行政裁量權空間，明定相關認定標準。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「理性監督、務實修法」記者會。

香港3月通過「基本法23條」立法，民進黨團提案聲援香港民主、反對威權，建請立法院公決。民眾黨立委林憶君說，2019年起北京當局打著維護國安的名號，聯手香港政府陸續通過逃犯條例、國安法，讓國家機器可以肆無忌憚侵害人權，打壓民主自由變本加厲。

林憶君表示，民進黨說會為中國、香港受迫害者撐起保護傘，但台灣仍無一部完整法令，為庇護政治難民提供法源依據，至今還是專案處理、逐案審查，缺乏系統性標準，行政裁量權過於模糊，沒有完整標準去判定是否接納這些香港人。

林憶君指出，香港人可透過「投資移民」或「政治庇護」兩種途徑來台，卻不夠完善，多數尋求庇護的香港人都到歐洲去。民進黨對於如何提供完善庇護香港人、減少行政裁量的模糊空間，都沒有提到，難道民進黨說要挺香港，只是嘴上說說。

林憶君說，民眾黨認為撐香港絕對不能打假球，要求陸委會訂定完善涉港法規，減少行政裁量權空間，明定相關認定標準，為香港人做好後續安置措施，才是真正撐香港。

民眾黨團總召黃國昌說，針對民進黨所提的決議，民眾黨會透過修正動議進一步補強，民眾黨當然反對中共把手伸到香港去打壓人權，但民進黨政府撐香港不要淪為政治操作，口惠而不實。

另外，民進黨立委沈伯洋等人提案修正兩岸人民關係條例，擬將立法委員、議員等民意代表、其他從事與國家利益相關者及曾參與立法院秘密會議者、對國家關鍵政策執行及規劃有參與及知悉者，納入國安管制人員範圍，需取得主管機關許可，才可前往大陸地區。

民眾黨立委陳昭姿說，修法內容粗糙，對象含括各層級民意代表、行政官員，凡是現在或曾經參與重大國安訊息的人，請問民進黨內部成員對修法是否一致認同？經濟部長王美花擔任智慧財產局長時多次到中國交流，總統府秘書長林佳龍擔任台灣智庫董事長時，也多次到中國參訪。

陳昭姿指出，立法的時機、動機很重要，且修法後是否能執行她也感到疑問。執政黨有很多昨是今非，如果有天淪為在野黨，是否又要提出不同修法。

立法院會上午進行報告事項時，民眾黨團提議將沈伯洋的提案退回程序委員會重新提出。在國民黨團、民眾黨團支持下，出席105人中，表決結果，贊成56人、反對49人，通過民眾黨團提案，台下也響起一片掌聲。

沈伯洋受訪指出，這個案子是關於立委或涉及國家機密的人員，要去中國的話不是不能去，而是要先經過許可，而且如果有接觸中國黨政軍人員時要做報備。沒想到被退回程序委員會，而且照理說，提出退回程序委員會的人應該是國民黨團，沒想到竟然是民眾黨團提議。

沈伯洋表示，大家如果有意見，可以到委員會好好討論，民眾黨這樣的作為根本成「傅隨組織」、為虎作倀，況且民眾黨認為國家安全很重要，竟然敢做這種事，幫國民黨團將此案退回程序委員會，他想不到會發生這種事，「我認識國昌老師那麼久，沒有想過他是這種人」。