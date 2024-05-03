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立院表決大戰藍再勝綠 漲電價要國會同意法案逕付二讀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立院黨團今天在立法院會將「電業法」49條修法抽出逕付二讀。記者蔡晉宇／攝影
國民黨立院黨團今天在立法院會將「電業法」49條修法抽出逕付二讀。記者蔡晉宇／攝影

立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，但經濟部強調會依法調漲電價，國民黨立院黨團今天在立法院會再將「電業法」49條修法抽出逕付二讀，條文要求電價審議委員會所做的決議，須在一個月內送交立法院取得同意，否則無法實施；民進黨團反對逕付二讀，交付表決，結果以58票贊成，51票反對，通過國民黨團提案。

表決過程中，國民黨團在議場內喊出「凍漲電價、苦民所苦」。表決結果，出席109人，國民黨團52位立委投贊成票，民進黨團51位立委投反對票，民眾黨立委黃珊珊、吳春城未到場，其餘6位立委則支持國民黨團，均投贊成票。

根據立法院人士推估，該法案逕付二讀後將隨即進入朝野協商，協商冷凍期1個月後，藍營最快可在6月4日立院程序委員會中排入議程，接著於6月7日在院會表決。不過，即使修法通過，也只能要求9月電價審議委員會決議內容須送立法院，恐怕仍然不能改變4月的電價調漲案。

國民黨 立法院 電價

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