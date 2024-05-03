快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談NCC人事 朱立倫：民進黨還想一黨之私掌控媒體

聯合報／ 記者王寓中
針對蔡英文總統和民眾黨主席柯文哲在總統府談NCC人事，國民黨主席朱立倫（中）今天表示，不管有沒有交換意見，不管有沒有討論，看來是完全無效的。 圖／國民黨提供
針對蔡英文總統和民眾黨主席柯文哲在總統府談NCC人事，國民黨主席朱立倫（中）今天表示，不管有沒有交換意見，不管有沒有討論，看來是完全無效的。 圖／國民黨提供

針對蔡英文總統和民眾黨主席柯文哲在總統府談及NCC人事，國民黨主席朱立倫今天表示，不管有沒有交換意見，不管有沒有討論，看來是完全無效的，因為看來民進黨還是一意孤行，還是完全按照他們的主張，一黨之私，想要掌控媒體，想要掌控NCC的作法，如果今天溝通有效，相信民進黨絕對不敢像現在就想丟出名單，就想要一意孤行。

520準總統賴清德將就職，朱立倫表示，賴清德將來去立法院做國情報告，一定要針對包括兩岸、廢死以及違憲亂政的一些作為，還有民眾關心的財政、經濟、健康、教育種種的這些議題，每一項的，明確的回答大家，這才是未來真正的國家之福，要讓台灣進步，不是只是辦一個就職典禮，而是真正誠心的來面對問題、解決問題。

針對國民黨立院黨團總召傅崐萁要民進黨提案把中國改大陸，有網友把Google Map上面的中國國民黨改成大陸國民黨。朱立倫表示，台灣一定要遵守憲法跟兩岸人民關係條例相關法律的規定，民進黨如果要改變，想要今天要來修憲，或者是想要毀掉兩岸人民關係條例，就明確的說出來，他也希望520之後，國情報告的時候，賴清德可以明確的表達憲法的規定，難道民進黨知道要改變嗎？國民黨一定是遵守憲法，遵守兩岸人民關係條例。

NCC 國民黨 朱立倫 民進黨

延伸閱讀

總統就職國宴首移台南 這間酒店對賴清德別具意義

「賴清德鐵粉」95歲阿嬤祈求平安符 曝520期待看到她：不知道長什麼樣子

影／放任網軍攻擊在野黨立委？朱立倫批是向下沈淪

與馬英九共識廢除反滲透法？ 朱立倫：沒聽過

相關新聞

柯文哲稱蔡總統談NCC人事 府籲：寧可認錯不要說謊

民眾黨立委黃國昌日前指蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲會面時喬NCC人事，柯文哲今天表示，當天會面蔡總統一要講NCC，他就擋...

柯文哲：蔡總統明講NCC人事「我要提名」 一開始我就擋掉

民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統曾在3月邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談時提議，國家通訊傳播委員會（NCC）人事按政黨比...

立院表決大戰藍再勝綠 漲電價要國會同意法案逕付二讀

立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，但經濟部強調會依法調漲電價，國民黨立院黨團今天在立法院會再將「電業法」49條修法抽出...

賴清德國宴首移台南 藍：為弊案「沖喜」、綠：找回府城榮光

準總統賴清德520就職國宴首度移師台南辦在本命區，綠營說賴清德把國宴首度移到台南，凸顯台南是他的政治起點，顯示他不忘根本...

余天女婿涉詐騙藍營酸迴力鏢 看是否會拿檢視徐巧芯的力道審視此事

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉洗錢案延燒多日，民進黨對此炮聲隆隆，但昨天民進黨前三重立委余天也爆出已故女兒余苑綺的丈夫涉詐...

美官員稱賴清德選後言論負責 徐巧芯：就職講稿已了解

美國國務院亞太助卿康達在美國會提及，我國準總統賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。國民黨立委徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。