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談NCC人事 朱立倫：民進黨還想一黨之私掌控媒體
針對蔡英文總統和民眾黨主席柯文哲在總統府談及NCC人事，國民黨主席朱立倫今天表示，不管有沒有交換意見，不管有沒有討論，看來是完全無效的，因為看來民進黨還是一意孤行，還是完全按照他們的主張，一黨之私，想要掌控媒體，想要掌控NCC的作法，如果今天溝通有效，相信民進黨絕對不敢像現在就想丟出名單，就想要一意孤行。
520準總統賴清德將就職，朱立倫表示，賴清德將來去立法院做國情報告，一定要針對包括兩岸、廢死以及違憲亂政的一些作為，還有民眾關心的財政、經濟、健康、教育種種的這些議題，每一項的，明確的回答大家，這才是未來真正的國家之福，要讓台灣進步，不是只是辦一個就職典禮，而是真正誠心的來面對問題、解決問題。
針對國民黨立院黨團總召傅崐萁要民進黨提案把中國改大陸，有網友把Google Map上面的中國國民黨改成大陸國民黨。朱立倫表示，台灣一定要遵守憲法跟兩岸人民關係條例相關法律的規定，民進黨如果要改變，想要今天要來修憲，或者是想要毀掉兩岸人民關係條例，就明確的說出來，他也希望520之後，國情報告的時候，賴清德可以明確的表達憲法的規定，難道民進黨知道要改變嗎？國民黨一定是遵守憲法，遵守兩岸人民關係條例。
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