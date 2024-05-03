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林智堅新工作當總經理 藍議員挖苦：民進黨最低檔的安撫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市前市長林智堅。本報資料照片
新竹市前市長林智堅。本報資料照片

前新竹市長林智堅昨起出任三立董事長張榮華成立的永興資本公司總經理，傳出將協助投資事業規畫及運作。對此，新竹市議員陳慶齡嘲諷「民進黨最低檔的安撫」，他說，過往綠營市長卸任基本都會安排國營事業高層職務，林智堅卻淪落至此，「簡直是民進黨在消費林智堅」。

陳慶齡表示，對於林智堅出任公司總經理不感到意外，因為民進黨向來都是各種酬庸，只是沒想到竟然是安排擔任張榮華旗下公司的職務，這很明顯是民進黨高層安撫林智堅的手段，畢竟林智堅卸任後什麼都沒有，不像過往綠營市長卸任後該有的待遇。

陳慶齡認為，林智堅根本沒有足夠能力經營公司，更無法勝任投資公司的總經理一職，因總經理必須向董事會負責，林智堅如何能說服董事們他有能力經營公司「花瓶能夠擺多久？不得而知」，並認為永興資本應該有其他的實控者或團隊在經營操作，不可能將公司投資規畫交給林智堅負責。

陳慶齡指出，從林智堅卸任市長後的言行可以看出，林智堅很想重回政壇，甚至還想再選新竹市長，不過林智堅自己的所做所為，已經徹底讓新竹市民厭棄，新竹市民不會再給他機會。

對於林智堅新工作和藍營評論，記者致電林智堅訪問意見，目前電話未接，無法得知相關回應。

林智堅 民進黨

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