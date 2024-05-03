影／盧秀燕中午請鄭文燦吃酸菜白肉鍋 「大家都知道哪家」

台中市長盧秀燕今表示，她和行政院副院長鄭文燦相約要吃酸菜白肉鍋，她說因為鄭文燦副院長指定要吃酸菜白肉鍋，因此她今天中午要帶副院長吃台中市一家酸菜白肉鍋，世界有名，招待過總統和國賓，世界名導李安很喜歡吃的一家酸菜白肉鍋，她說提示到這，大家應該都知道是哪一家。

盧秀燕今天上午在清水紫雲巖代表接受1000萬元善款，要捐給花蓮縣政府救災，被問到今天中午和鄭文燦相約問題，盧秀燕表示，她和鄭副院長二人都很忙，一直拖到今天才可如約，很多人問她要帶副院長吃什麼酸菜白肉鍋。

她說台中市很多有名好吃的鍋和燒烤，因此有辦鍋烤節活動，因為鄭文燦副院長指定要吃酸菜白肉鍋，因此她今天中午要帶副院長吃一家酸菜白肉鍋，世界有名，招待過總統和國賓，世界名導李安很喜歡吃的一家酸菜白肉鍋，她提示到這，大家應該都知道是哪一家。