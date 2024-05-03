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影／盧秀燕中午請鄭文燦吃酸菜白肉鍋 「大家都知道哪家」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕臉書預告，今天中午要請行政院副院長鄭文燦吃酸菜白肉鍋。圖／取自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕臉書預告，今天中午要請行政院副院長鄭文燦吃酸菜白肉鍋。圖／取自盧秀燕臉書

台中市長盧秀燕今表示，她和行政院副院長鄭文燦相約要吃酸菜白肉鍋，她說因為鄭文燦副院長指定要吃酸菜白肉鍋，因此她今天中午要帶副院長吃台中市一家酸菜白肉鍋，世界有名，招待過總統和國賓，世界名導李安很喜歡吃的一家酸菜白肉鍋，她說提示到這，大家應該都知道是哪一家。

盧秀燕今天上午在清水紫雲巖代表接受1000萬元善款，要捐給花蓮縣政府救災，被問到今天中午和鄭文燦相約問題，盧秀燕表示，她和鄭副院長二人都很忙，一直拖到今天才可如約，很多人問她要帶副院長吃什麼酸菜白肉鍋。

她說台中市很多有名好吃的鍋和燒烤，因此有辦鍋烤節活動，因為鄭文燦副院長指定要吃酸菜白肉鍋，因此她今天中午要帶副院長吃一家酸菜白肉鍋，世界有名，招待過總統和國賓，世界名導李安很喜歡吃的一家酸菜白肉鍋，她提示到這，大家應該都知道是哪一家。

依台中市政府今天上午新增行程內容，行政院副院長鄭文燦今天到台中視察，台中市長盧秀燕將邀請鄭副院長中午一起品嘗台中最道地的酸菜白肉鍋，行銷台中特色美食；地點在台中市東區忠孝路的老舅酸菜白肉鍋 。

台中市長盧秀燕今天到清水紫雲巖，感謝廟方捐出1000萬元善款要幫助花蓮救災。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到清水紫雲巖，感謝廟方捐出1000萬元善款要幫助花蓮救災。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕臉書預告，今天中午要請行政院副院長鄭文燦吃酸菜白肉鍋。圖／取自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕臉書預告，今天中午要請行政院副院長鄭文燦吃酸菜白肉鍋。圖／取自盧秀燕臉書

盧秀燕 鄭文燦

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