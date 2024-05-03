藍白決議凍漲電價 環團批政黨漂綠

立法院本周二表決國民黨團提議的「立即凍漲電費」案，在藍白立委人數優勢下通過，因此決議停止調漲電價。環團表示，不應讓政治凌駕法治與專業，要求電價審議應獨立於政治力，並批評在野黨凍漲電價是圖利用電大戶、不利淨零轉型的政黨漂綠行為。

綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、荒野保護協會等環團，今天召開「拒絕政治凌駕專業，反對凍漲電價圖利財團」記者會。指雖然經濟部依據「電業法」規定仍維持電價調整，但昨天國民黨團決定今天院會將「電業法」第49條修正草案逕付二讀，讓未來電價漲跌皆須經過立法院同意。

綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷表示，電價費率審議委員會是2015年依據立法院決議所成立，目的就是規範台電在調整電價前必須先通過委員會，依據法定公式且經過外部的學者與民間團體共同評估。假如立院通過國民黨團提出的「電業法」第49條修正草案，恐影響電價審議的公平、公正與專業性，呼籲藍、白立委勿將「電業法」修惡。

台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，2022年2月烏克蘭危機之後，台電每度電的燃料成本，已由2021年的1.24元，增至2023年的2.62元，高達92％是燃料成本所致，絕非再生能源購電支出。

趙家緯引用國際能源總署分析指出，台灣化石燃料補貼於2022年時大幅增加至近100億美元，為2021年的5倍，更創歷史新高，其中電力方面補貼更達到80億美元以上。若國民黨跟民眾黨自我標榜重視永續發展、氣候變遷與人權，卻阻擋此次電價調整並降低化石燃料補貼，就是一種政黨的漂綠行為。

荒野保護協會專員黃嘉瑩說，政客要求凍漲電價，為的根本不是一般小民而是用電大戶，產業用電漲幅則依據用電成長趨勢、用電量等細分7％到25％的漲幅級距，若凍漲電價真正照顧到的其實是把電當免費資源、用電量超高的家戶。

台灣大學社會學系副教授劉仲恩指出，依據家庭收支調查報告，電費與瓦斯費占家庭所得收入的比率約為1.2％，與韓國的2.8％以及日本的4.3％相比，台灣一般住宅的能源支出負擔比例明顯較低，且偏低的電價無法讓消費者感受到真實的發電成本，也不利各類型節能科技與能源服務業的發展，阻礙台灣邁向淨零轉型。

主婦聯盟環境保護基金會專員唐偉傑指出，這次的電價調整平均漲幅為11％，然而每月用電量在500度以下、占比85％的戶數每月電費漲幅為3％至5％，每月電費支出平均最多增加不超過50元。