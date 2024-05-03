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稱蔡總統提NCC人事照政黨比府駁斥 黃國昌：我太閒嗎？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌（右4）今早強調，他說的話他負責，「如果沒有這樣的事，我們是太閒嗎？還花時間去討論他們所提的內容，認為違反我們的價值，所以明確拒絕。」記者歐陽良盈/攝影
民眾黨立委黃國昌（右4）今早強調，他說的話他負責，「如果沒有這樣的事，我們是太閒嗎？還花時間去討論他們所提的內容，認為違反我們的價值，所以明確拒絕。」記者歐陽良盈/攝影

民眾黨立委黃國昌爆料，今年3月蔡英文總統邀請民眾黨主席柯文哲到總統府會談時，提議國家通訊傳播委員會（NCC）人事按政黨比例分配，遭總統府駁斥。黃國昌今早強調，他說的話他負責，「如果沒有這樣的事，我們是太閒嗎？」

黃國昌表示，他昨天就清楚說過，他三月就講過了，還不止公開講過一次，

已經公開講了好幾次，怎麼當時總統府都沒出來否認，甚至當記者打電話向總統府求證時，總統府也沒否認，僅說蔡英文總統跟準總統賴清德對於人事的部分都有保持密切聯繫。

黃國昌批評，等到無法遂他們的意、破局後，名單提到立法院，總統府才突然醒過來，大動作否認說沒有這回事，「如果沒有這樣的事，我們是太閒嗎？還花時間去討論他們所提的內容，認為違反我們的價值，所以明確拒絕。」

總統府 蔡英文 黃國昌

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