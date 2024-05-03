總統就職國宴首移台南 這間酒店對賴清德別具意義

520總統就職國宴的菜色今將發布。台南安平區的福爾摩沙遊艇酒店開幕不到2年就承辦總統就職國宴，據了解，飯店的設計符合維安考量外，當年賴清德擔任南市長時，安平的飯店不多，此間就是他任內第1個簽約的旅館BOT案，加上今年「台南400」如火如荼，400年前的安平正是台南城市化的開端、台灣文化的起點，都別具意義。

國宴預料近千名外賓與會，將席開100桌，福爾摩沙遊艇酒店為此19日、20日都暫不對外營業，提供相關參與管制的人員須住宿，提前布設有安檢措施，還有接待提前抵達的貴賓。

福爾摩沙遊艇酒店有237間客房及套房，1名綠營幕僚人士說，此酒店有單獨1棟為宴會廳，與住客分開，且中間有設計迴廊，能停車接送，方便安排動線，不會塞在一起，很符合許多維安考量。

賴清德擔任市長期間，安平區觀光熱度尚不如近年，飯店也還沒如此多，國有財產署南區分署與市府提供國有地，共同合作開發，促成不僅是賴清德市長任內、也是台南首宗飯店BOT案；2022年6月本土新冠肺炎疫情嚴峻時開幕，市長黃偉哲說，「賴副總統慧眼獨具，看到這個地方的潛力，變成安平明珠」。

南市副市長趙卿惠說，今年台南400年舉辦系列活動，1624年荷蘭人進入台南，就是從現今安平地區往內到舊城去，先後蓋熱蘭遮城、普羅民遮城，雖是堡壘屬對外防禦功能，卻也開闢普羅民遮街，是台南城市化開端，在今年首次國宴移師台南，對照城市發展很有意義，市府對此深感榮幸、全力配合。