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傳蕭美琴遭德拒入境 外交部：訪歐都在法蘭克福轉機

中央社／ 台北3日電

副總統當選人蕭美琴3月訪歐，傳出德國拒絕蕭美琴以私人身分入境。外交部今天表示，蕭美琴3月訪問捷克等國，過程順利，往返均是經由德國法蘭克福轉機，相關行程安排及路線規畫以便捷、舒適及安全為最主要考量。

傳出蕭美琴今年3月前往歐洲進行私人訪問的時候，德國政府拒絕她以私人身份途徑南部。外交部上午回應媒體詢問上述議題時表示，蕭美琴3月訪問捷克、比利時、波蘭及立陶宛等國，過程圓滿順利，往返均是經由德國法蘭克福轉機，相關行程安排及路線規畫以便捷、舒適及安全為最主要考量。

外交部指出，對於受訪各國當時對蕭美琴的歡迎與接待，外交部再次表達感謝之意。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳（Jakub Janda）日前引述捷克媒體報導指出，蕭美琴3月中旬訪捷期間，遭到中國軍事外交人員跟車尾隨。

外交部當時表示，蕭美琴訪問捷克，在捷方提供全程維安保護下，順利完成各項行程。台灣高度感謝捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）與捷克行政部門對蕭美琴訪問的重視，以及提供的各項安全維護。

外交部 德國 蕭美琴

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