內政部政次吳容輝公務生涯屢創驚奇 520內閣改組去向曝

520總統就職典禮在即，新內閣和國安人事佈局也即將上任，嘉義縣出身的內政部次長吳容輝去向受關注，外傳他獲徵詢留任，他說，「我打算卸甲歸田，把時間留給自己做些想做的事。」

2023年2月，吳容輝由台鹽董事長獲延攬入閣擔任內政部次長，嘉縣長翁章梁初任縣長，當時吳容輝從台酒董座回任4度擔任副縣長，先後輔佐藍綠共4位縣長，在嘉縣公職經歷創紀錄，陳明文2屆縣長任滿卸任前，公開推薦吳容輝參選縣長。

吳容輝歷任嘉縣副縣長、台酒、台鹽董座、內政部次長等重要職務，行政歷練完整，接任內政部政務次長低調，他說「我的工作是好好協助部長，推動政務。」

吳容輝曾任台北市府民政局科員、股長、專員，嘉縣環保局長、嘉縣府秘書長、副縣長、台酒、台鹽董事長，他與胞兄、前副省長吳容明，出身朴子市農家子弟，兄弟服務公職，待人謙和有禮、低調，擅長溝通協調，辦事能力強，廣交朋友，深得長官信任。

吳容輝回家鄉服務，公餘進修，取得中正大學企業管理研究所碩士，在嘉縣府服務逾20年，跨藍綠執政，包括國民黨縣長李雅景、民進黨陳明文、張花冠、翁章梁，先後擔任環保局長、秘書長、副縣長。

吳容輝任內，輔助4位縣長推動長庚醫療專區、建焚化爐、爭取到故宮南院興建、開發大埔美及馬稠後產業園區等重大建設、推動八八風災重建，奠定農工大縣基礎，他曾任紅十字會嘉縣分會會長，關懷弱勢孩子，原以為會在家鄉退休，受高層賞識，先後出任台酒、台鹽董座，又獲延攬擔任內政部次長，為他公職生涯再創高峰。