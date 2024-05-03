快訊

台智光費率案爭議延燒 北市資訊局長憂這點：台北市會變高譚市

上銬畫面曝！貴婦奈奈男友父母 名醫黃立雄夫婦逃亡6年今返台

內政部政次吳容輝公務生涯屢創驚奇 520內閣改組去向曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
520總統就職典禮在即，新內閣和國安人事佈局也即將上任，嘉義縣出身的內政部次長吳容輝去向受關注。圖／聯合報資料照片
520總統就職典禮在即，新內閣和國安人事佈局也即將上任，嘉義縣出身的內政部次長吳容輝去向受關注。圖／聯合報資料照片

520總統就職典禮在即，新內閣和國安人事佈局也即將上任，嘉義縣出身的內政部次長吳容輝去向受關注，外傳他獲徵詢留任，他說，「我打算卸甲歸田，把時間留給自己做些想做的事。」

2023年2月，吳容輝由台鹽董事長獲延攬入閣擔任內政部次長，嘉縣長翁章梁初任縣長，當時吳容輝從台酒董座回任4度擔任副縣長，先後輔佐藍綠共4位縣長，在嘉縣公職經歷創紀錄，陳明文2屆縣長任滿卸任前，公開推薦吳容輝參選縣長。

吳容輝歷任嘉縣副縣長、台酒、台鹽董座、內政部次長等重要職務，行政歷練完整，接任內政部政務次長低調，他說「我的工作是好好協助部長，推動政務。」

吳容輝曾任台北市府民政局科員、股長、專員，嘉縣環保局長、嘉縣府秘書長、副縣長、台酒、台鹽董事長，他與胞兄、前副省長吳容明，出身朴子市農家子弟，兄弟服務公職，待人謙和有禮、低調，擅長溝通協調，辦事能力強，廣交朋友，深得長官信任。

吳容輝回家鄉服務，公餘進修，取得中正大學企業管理研究所碩士，在嘉縣府服務逾20年，跨藍綠執政，包括國民黨縣長李雅景、民進黨陳明文、張花冠、翁章梁，先後擔任環保局長、秘書長、副縣長。

吳容輝任內，輔助4位縣長推動長庚醫療專區、建焚化爐、爭取到故宮南院興建、開發大埔美及馬稠後產業園區等重大建設、推動八八風災重建，奠定農工大縣基礎，他曾任紅十字會嘉縣分會會長，關懷弱勢孩子，原以為會在家鄉退休，受高層賞識，先後出任台酒、台鹽董座，又獲延攬擔任內政部次長，為他公職生涯再創高峰。

內政部

延伸閱讀

嘉義縣義竹鴿笭文化祭登場 翁章梁老家開籠場面壯觀

翁章梁訪美12天 盼結合高科技產業打造嘉義小矽谷

嘉義縣「爛路王」改設中央分隔島 1.8億工程年底完工

登革熱蠢蠢欲動 全嘉總動員防堵疫情

相關新聞

內政部政次吳容輝公務生涯屢創驚奇 520內閣改組去向曝

520總統就職典禮在即，新內閣和國安人事佈局也即將上任，嘉義縣出身的內政部次長吳容輝去向受關注，外傳他獲徵詢留任，他說，...

蔡總統、柯文哲喬NCC人事？府籲黃國昌「問政從實」

民眾黨立委黃國昌日前指稱蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲喬ＮＣＣ人事，不過柯文哲昨表示，「有談到ＮＣＣ，但是沒有講到人事細節...

明早上工！彭啟明提前聽取環境部業務報告 3次長可望全留任

即將於5月20日上任的環境部長「氣象達人彭啟明」，據了解，明天上午10時起將開始分批聽取環境部各業務單位簡報。此外環境部...

柯文哲會見日本自民黨青年局訪團 「7:30晨會」T恤驚呆鈴木貴子

民眾黨主席柯文哲今天會見日本自民黨新任青年局長鈴木貴子一行人，雙方交流如何爭取青年支持。柯文哲表示，團隊內部應具備年輕人...

「賴清德鐵粉」95歲阿嬤祈求平安符 曝520期待看到她：不知道長什麼樣子

5月是溫馨母親節，立委鍾佳濱趁行程空檔，探望準總統賴清德的鐵粉95歲的黃坐阿嬤，告知520是總統就職典禮，賴清德將正式就...

黃國昌爆喬NCC「要害死柯文哲？」 陳智菡曝背後操作手目的

行政院日前公布NCC（國家通訊傳播委員會）四名新委員提名人選，被民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統曾向民眾黨主席柯文哲提議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。