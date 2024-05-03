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蔡總統、柯文哲喬NCC人事？府籲黃國昌「問政從實」

聯合報／ 記者周佑政歐陽良盈林縉明／台北報導
總統府發言人林聿禪（圖）表示，蔡總統並未授權任何主要幕僚對外談及NCC人事。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人林聿禪（圖）表示，蔡總統並未授權任何主要幕僚對外談及NCC人事。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌日前指稱蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲喬ＮＣＣ人事，不過柯文哲昨表示，「有談到ＮＣＣ，但是沒有講到人事細節」。總統府發言人林聿禪表示，蔡總統並未授權任何主要幕僚對外談及任何人事，請黃國昌若還有質疑請拿出具體證據，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

林聿禪表示，柯文哲昨天已清楚回應記者「有談到ＮＣＣ，但是沒有講到人事細節」。柯文哲已說出事實，而蔡總統跟柯文哲的談話，確實僅有期盼在野黨後續在國會審議ＮＣＣ等議案時，能夠理性監督審查，從未提及任何關於人選、政黨比例組成等細節，更遑論兩人在「喬人事」，這些都是不負責任的謊言。

林聿禪呼籲黃國昌，「問政從實」，既然無憑無據的捏造了「喬人事」的謊言，現在應該做的，就是承認錯誤，勇敢面對自己，而非一再透過放話，又以有所謂府方「想要用各方壓力迫使他們不要再談」的再一個謊言來掩蓋。

民眾黨發言人戴于文表示，黃國昌的確在「柯蔡會」之前收到黨政高層談及ＮＣＣ政黨比例，但已明確拒絕對方用政黨比例的提議。戴于文指出，柯文哲和蔡總統在總統府內的會面，有針對ＮＣＣ議題交換意見，但並未涉及人事細節；戴強調，沒有柯文哲打臉黃國昌的問題，請外界不要過度解讀。

民進黨立委吳思瑤說，黃國昌的說法讓她感到非常訝異，按照常理判斷，這根本不可能，黃國昌為了讓自己的ＮＣＣ組織法修正師出有名，攻擊ＮＣＣ新人事組成，遂行他自己的政治目的。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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